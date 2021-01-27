防疫規格從嚴升高？北市：配合中央疫情警戒4階段

新冠肺炎疫情升溫，台北市副市長黃珊珊今主持防疫應變會議，針對大型活動，包括內湖賞夜櫻、陽明山花季要不要取消開幕？社區共餐、鄰里尾牙聚餐等要不要停辦等討論，會議結論，北市府的防疫規格，將配合中央的「疫情警戒標準四階段」，若有感染源不明本土病例，將停辦室外500人、室內100人以上活動；單週出現3件以上社區群聚，或單日確診10名以上不明感染源，停止室內5人、室外10人以上聚會。

對於具體的活動停不停辦，北市府表示，市長柯文哲沒有出席這場防疫會議，目前仍未定案，會等明天市長室晨會後，由柯文哲最後拍板。

北市府發言人陳智菡表示，北市防疫SOP於去年10月制定，是依據當時台灣的疫情現況、北市防疫能量做出防疫三階段、三原則。不過因近日疫情狀況，中央也公布新的疫情警戒標準，北市府將因應最新情勢，及日前中央公告的疫情警戒標準四階段，滾動修正SOP內容及局處因應計畫。

根據中央的疫情警戒標準四階段，第一階段，只要出現境外移入導致零星社區感染病例，搭大眾運輸、出入人多擁擠公共場所時全程佩戴口罩，建議取消或延後非必要、非特定對象、活動形式有密切接觸之集會活動，各營業場所及公共場域執行實聯制、社交距離、體溫測量、消毒等防疫措施。

第二階段若出現感染源不明得本土病例，未配合口罩規定者可予以開罰，停辦室外500人以上、室內100人以上之集會活動，集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩、使用隔板、落實實聯制、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理，營業場所啟動人流管制作業，無法落實各項防疫措施者應暫停營業，必要時，強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。

第三階段，若單週出現3件以上社區群聚事件，或單日確診10名以上感染源不明之本土病例，外出時全程佩戴口罩，停止室內5人以上，室外10人以上之聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及工務所需之外，其餘營業及公共場域關閉，營業及公共場域落實戴口罩、保持社交距離發生群聚之社區，如需執行快速圍堵，民眾須配合病毒篩檢，且不得任意離開圍堵區，並停止所有聚會活動及停課。

第四階段則是14天內平均每日確診100例以上本土病例，且一半以上找不到傳染鏈，則是非必要不得外出，外出須全程佩戴口罩，保持社交距離，家戶內亦保持社交距離或佩戴口罩，停止所有聚會活動，除維生、秩序維持、必要性醫療及公務之外，全面停班停課。針對發生嚴重疫情的鄉鎮市區或是縣市層級，實施區域封鎖，設立明確的封鎖線，管制人員出入，民眾留在家中不外出