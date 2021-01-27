「我陪你莎時間」全新一集上線 最美插畫家來報到

新北市副發言人戴湘儀（莎莎）策畫主持的訪談節目「市長好忙，我陪你莎時間！」於今日推出2021年第一集，節目也邀請到許多國際美妝品牌合作的「最美插畫家」Liliz莉莉子來挑戰水彩畫，兩人在金山朱銘美術館戶外園區搭起畫架，揮灑畫筆、談論創作的心路歷層與新北美學場域，內容精彩有趣。

新北市長侯友宜勤於市政，改由戴湘儀藉拍「市長好忙，我陪你莎時間！」帶領民眾認識新北市青年生活、日常、想法，推出後頗受好評。

最新一集節目由戴湘儀邀請莉莉子一起在朱銘美術館完成侯友宜指定的小任務，在30分鐘內完成即時創作，莉莉子不到30分就完成精緻又可愛的畫作，戴湘儀則是大膽揮灑作畫，她說，自己的畫作會如此奔放，是希望大家在2021年都有機會拿下口罩，像綻放的茶花，在陽光下「犇向自由」。

兩人隨後在藝術家朱銘的經典之作「太極」系列拱門前，暢聊插畫家日常，年紀輕輕的莉莉子，擔任插畫家已有10年時間，畫作風格獨特時尚，最擅長短時間人物速寫的「似顏繪」，吸引諸多國際美妝品牌爭相合作，經常於活動現場替名人、品牌VIP繪製人像畫，莉莉子此次也特別創作「侯市長與莎莎」的似顏繪作品，極富趣味。

談及新北市藝文發展，莉莉子說，新北市對於許多藝術家來說，是能提供一個創作空間的城市，近年許多青年藝術家都逐漸將工作室移至新北，自己也很期待2022年完成的新北市美術館，相信能帶動城市的整體文化發展。

戴湘儀表示，侯友宜勤心市政，能親自參與社群節目的時間較少，所以自己才希望利用「市長好忙，我陪你莎時間！」，替民眾挖掘更多景點、故事，讓民眾看見不一樣的新北市。