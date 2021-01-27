北市府：春節連假照收防疫垃圾 週六日停收

春節將至，台北市環保局估計連假時居家措施者增多、防疫垃圾也增加，決定春節連假防疫垃圾仍比照平時，週一至週五收運，週六、日停收。

台北市環保局今天表示，為使居家隔離、居家檢疫者及防疫旅館檢疫旅客所產出的防疫垃圾與一般垃圾分流，遵照中央頒發作業程序規定，由專業廢棄物清除機構負責收運防疫垃圾，統一送往甲級廢棄物處理廠。

環保局表示，因應春節連假返鄉人數將使防疫垃圾數量暴增，春節連假期間，防疫垃圾照常收運仍比照平時收運模式，週一至週五收運，週六、日停收。

因應居家隔離及居家檢疫人數與防疫旅館增加，環保局說，獲環保署補助，委託5家乙級廢棄物清除機構到有排出防疫垃圾需求的住所門口及防疫旅館，收運防疫垃圾，再統一交由甲級廢棄物清除機構送往甲級廢棄物處理廠。

環保局提醒，防疫垃圾如未交由環保署或環保局所委託廢棄物清除機構，應妥善暫存，居家期滿前不得交由或併同家人、朋友或他人一般垃圾排出。

環保局也表示，居家隔離、居家檢疫者，離開居家處所外出丟垃圾，依傳染病防治法可處新台幣10萬元至100萬元罰鍰，也有發放宣導單及4個25公升專用垃圾袋。