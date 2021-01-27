快訊

搭大眾交通工具禁飲食！春節高鐵砍自由座、台鐵限120張站票

只用一槍！英軍SAS狙擊手一口氣消滅5名恐怖分子

寒假、春節「貢寮鮑」夯 在地特產搶鮮推薦

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
新北市有線電視公共頻道播出的《透視新北市》節目，也來到貢寮搶鮮錄製「貢寮鮑」節目，推薦這份東北角好滋味。 圖／觀天下有線電視提供
新北市有線電視公共頻道播出的《透視新北市》節目，也來到貢寮搶鮮錄製「貢寮鮑」節目，推薦這份東北角好滋味。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區是九孔鮑魚的故鄉，於每年冬季盛產，最近寒假開始遊客增多，許多民眾特地前來採買「貢寮鮑」作為新年年菜相當熱門，今(27)日在新北市有線電視公共頻道播出的《透視新北市》節目，也來到貢寮「搶鮮」錄製，推薦這份東北角好滋味，歡迎民眾鎖定收看。

貢寮區長鍾耀磊表示，為了推廣在地特產，今(27)日貢寮區公所特別與有線電視公司《透視新北市》節目合作，來到九孔鮑魚的故鄉，了解其生長環境，劇組也跟著九孔業者下到田間餵食海菜，並藉由模擬海洋生態的觀察池，了解海域棲息的海膽、海螺等生物，發現東北角海岸乾淨多元的特色。

九孔業者李勝興表示，貢寮區許多居民世代養殖九孔鮑魚，每到冬季便是採收期，不少遊客趁著寒假搶鮮購買，海水拍打的潮間帶環境，加上海帶、龍鬚菜的餵食，完全無毒有機的飼養方式，算是靠天吃飯，有時放養九孔多卻遇上魚類肆虐搶食海菜影響產量，今年的貢寮鮑則是無災無損、順利成長，產銷相當不錯。

《透視新北市》節目主持人曾子庭表示，《透視新北市》節目的錄製將在過年前結束，預計將在過年後於有線電視第四台播出，歡迎民眾鎖定收看，並把握寒假、二二八連假，來趟貢寮之旅，體驗特色九孔鮑魚的好滋味。

貢寮 寒假

延伸閱讀

南市迎春節藍綠兩黨送春聯 還可指定書寫佳句

麗寶樂園春節加碼 12歲以下購票贈500元現金消費券

春節防疫怎圍爐？陳時中：擔心的話自己弄一份到旁邊吃

台中更保「牛轉乾坤喜迎春」 春節關懷送暖清寒更生人

相關新聞

「我陪你莎時間」全新一集上線 最美插畫家來報到

新北市副發言人戴湘儀（莎莎）策畫主持的訪談節目「市長好忙，我陪你莎時間！」於今日推出2021年第一集，節目也邀請到許多國...

雇主不甩職場性騷擾最高可罰50萬 北市已開出555萬罰單

職場性騷擾事件層出不窮，根據北市勞動局統計，北市府自2014年起，接獲198件老闆遲不處理職場性騷擾的案件數，其中，有5...

塭仔圳第一區工程完成簽約 月底進場作業

新北市新、泰塭仔圳市地重劃共分為二大區開發，第一區於去年9月公告重劃計畫書，並辦理工程上網招標，由榮工工程得標，總發包金...

防疫規格從嚴升高？北市：配合中央疫情警戒4階段

新冠肺炎疫情升溫，台北市副市長黃珊珊今主持防疫應變會議，針對大型活動，包括內湖賞夜櫻、陽明山花季要不要取消開幕？社區共餐...

汐止建成共融公園啟用 爸媽帶小孩開箱體驗

新北市汐止區建成路底有一塊閒置空地，影響景觀環境髒亂，所以在新北市議員廖先翔爭取下，開闢為建成共融式公園，設置了攀爬網、大型溜滑梯等共融式遊具，今(27)日開放啟用第一天，就有不少爸爸媽媽帶著小孩來開箱體驗。

茶水、洗手間改造 汐止公所營造溫馨空間

汐止區公所的行政大樓已經十幾年，為了營造不一樣的洽公便民環境，首先針對了茶水間、洗手間進行改造，柔美的燈光、再加上牆面上掛了幾幅畫，加添親民、溫馨氣氛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。