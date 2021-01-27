寒假、春節「貢寮鮑」夯 在地特產搶鮮推薦

貢寮區是九孔鮑魚的故鄉，於每年冬季盛產，最近寒假開始遊客增多，許多民眾特地前來採買「貢寮鮑」作為新年年菜相當熱門，今(27)日在新北市有線電視公共頻道播出的《透視新北市》節目，也來到貢寮「搶鮮」錄製，推薦這份東北角好滋味，歡迎民眾鎖定收看。

貢寮區長鍾耀磊表示，為了推廣在地特產，今(27)日貢寮區公所特別與有線電視公司《透視新北市》節目合作，來到九孔鮑魚的故鄉，了解其生長環境，劇組也跟著九孔業者下到田間餵食海菜，並藉由模擬海洋生態的觀察池，了解海域棲息的海膽、海螺等生物，發現東北角海岸乾淨多元的特色。

九孔業者李勝興表示，貢寮區許多居民世代養殖九孔鮑魚，每到冬季便是採收期，不少遊客趁著寒假搶鮮購買，海水拍打的潮間帶環境，加上海帶、龍鬚菜的餵食，完全無毒有機的飼養方式，算是靠天吃飯，有時放養九孔多卻遇上魚類肆虐搶食海菜影響產量，今年的貢寮鮑則是無災無損、順利成長，產銷相當不錯。

《透視新北市》節目主持人曾子庭表示，《透視新北市》節目的錄製將在過年前結束，預計將在過年後於有線電視第四台播出，歡迎民眾鎖定收看，並把握寒假、二二八連假，來趟貢寮之旅，體驗特色九孔鮑魚的好滋味。