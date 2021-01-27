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金山老人共餐改外帶 防疫提升趣味不減

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區老人共餐應變調整成外帶餐盒，餐前的動健康沒有改變反而還更逗趣。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區老人共餐應變調整成外帶餐盒，餐前的動健康沒有改變反而還更逗趣。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市防疫升級，老人共餐要求採取外帶的方式進行，在金山區老人共餐最大場的磺港里共餐，恰好就是政策宣布的隔天，因此，里長許明熙與志工們應變調整成外帶餐盒，不過餐前的動健康沒有改變反而還更逗趣，讓長輩防疫期間外出共餐，身心還是很愉悅。

金山區長廖武輝說，隨著新冠肺炎疫情升溫，市長宣布鄰近桃園市的六個區林口、泰山、新莊、樹林、鶯歌與三峽的老人共餐暫停，而其餘的23區則是要求採取外帶的方式來進行，鼓勵長輩在防疫安全的前提下外出活動，而金山區共有16個共餐據點，考量疫情嚴峻，有8個據點決定暫緩辦理，其餘8個共餐據點則是採取發便當餐盒外帶辦理。

在市長宣布新北市的共餐政策後，金山區磺港里恰好就碰上一個月一次的大型共餐，里長也隨即做了調整，請志工們協助將餐食分裝餐盒，不過共餐前的課程與動健康則是照常舉辦，雖然長輩們少了同桌共餐的聯誼，不過大家一起餐前運動趣味不減，防疫安全更是大大提升。

磺港里長許明熙表示， 磺港里的老人共餐是全金山據點裡可以說是最大場，每次共餐都會有120人次以上的長輩參與，而據點更是每次都會準備150人份的餐食，如今加上要分裝成餐盒，志工團隊可以說是早上六點就到據點裡準備，而志工們也很讓人感動，直說能夠讓長輩達到活動的目的，又能兼顧防疫的安全，一切的辛勞都是值得。

金山 老人共餐

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