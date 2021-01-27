疫情升溫！萬里里發三千口罩籲防疫

疫情升溫，不少民眾外出會要戴起口罩，為讓民眾時時要記得防疫工作，萬里里長王傑倫準備了三千個口罩進行發放，不要一次發放完畢，希望提醒里民防疫戴口罩不是一天兩天而已，而是要長期抗戰，只要外出就應該戴著，才不會成為防疫的破口。

萬里里長王傑倫說，近來新冠肺炎疫情升溫，為了要讓民眾防疫不鬆懈，準備了三千個口罩準備陸續來進行發放，不要一次發放完畢就是希望提醒里民防疫的工作不是戴口罩一天兩天而已，而是要長期抗戰，只要外出就應該戴著。

市議員張錦豪也來謝協助發放，與里長一個一個提醒，出門戴口罩以及勤洗手，一早九點在衛生所前發放一組兩個，共有兩百份的醫療用口罩，加上方便攜帶的乾洗手，剛剛好碰上也是捐血的日子，也呼籲民眾，疫情期間民眾要小心防疫，血庫鬧血荒，也要踴躍捐熱血，幫助需要的病友。

市議員張錦豪說，聽起里長說起防疫應該持續不能因為疫情稍緩就鬆懈，認為觀念非常的正確，應該也要來跟著里長一起宣導，希望透過發放口罩加上不厭其煩的提醒，落實防疫工作持續、不鬆懈的目標。