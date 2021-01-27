茶水、洗手間改造 汐止公所營造溫馨空間
汐止區公所的行政大樓已經十幾年，為了營造不一樣的洽公便民環境，首先針對了茶水間、洗手間進行改造，柔美的燈光、再加上牆面上掛了幾幅畫，加添親民、溫馨氣氛。
汐止行政中心一樓，不論男廁或是女廁，之前清一色都是黑灰色牆面，中規中矩，至於茶水間也是採取一樣的色系，顯的單調嚴肅，不過，區公所在前陣子進行改造後，已經大不同，首先在茶水間，牆面換上了柔和的粉色系，再加上上頭掛了幾幅色彩鮮艷的畫作，光是視覺感受就差很大。
汐止區長陳健民指出，汐止區公所這棟建築物已經13年多了，從民國96完工到現在，所以，從去年底我們就嘗試做一些轉變，將洗手間、身障廁所還有茶水間，在一樓的空間我們試著打造不一樣的感覺，用的是防水壁貼，讓同仁也好、民眾也好，在使用茶水間或是洗手間時有不同的感受，當然如果反應還不錯的話，未來也會在二、三、四樓及十一樓，包括燈光、使用感覺等等，再做進一步的改造。
為了營造不一樣的洽公環境，就從一樓的洗手間及茶水間開始改造試水溫，效果似乎不錯，洗手間牆面、門板都做了改造，還有無障礙洗手間也是，明亮寬敞，搭配畫作還有磁磚點綴小碎花，多了溫馨氣氛，也讓洽公民眾或是經常來公所辦理事務的里長都感受到了。
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