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汐止建成共融公園啟用 爸媽帶小孩開箱體驗

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
在新北市議員廖先翔爭取下，建成共融式公園啟用，不少爸爸媽媽帶著小孩來開箱體驗。 圖／觀天下有線電視提供
在新北市議員廖先翔爭取下，建成共融式公園啟用，不少爸爸媽媽帶著小孩來開箱體驗。 圖／觀天下有線電視提供

新北市汐止區建成路底有一塊閒置空地，影響景觀環境髒亂，所以在新北市議員廖先翔爭取下，開闢為建成共融式公園，設置了攀爬網、大型溜滑梯等共融式遊具，今(27)日開放啟用第一天，就有不少爸爸媽媽帶著小孩來開箱體驗。

建成里長黃信裕說，建成路這邊的社區人口眾多，一直以來里內都沒有小公園可以提供遊具讓小朋友來玩，非常感謝議員廖先翔大力幫忙、同時也謝謝市府高灘處，新闢了建成公園共融式遊具，讓這邊環境變的非常乾淨，像是一旁之前的竹林已經變成停車場，至於公園這一塊本來是水利局高灘處放了一些機具，現在都清空間，規劃為了現在的共融式公園，從今天開始開放，非常歡迎大家帶著小朋友來這邊遊玩。

市議員廖先翔表示，建成公園在今天開放讓民眾使用，今天也有多民眾來開箱體驗，那這個公園大部分都是共融式遊具，不是過去傳統的罐頭遊具，就是小朋友可以一起玩，比如旋轉的攀爬網，很多小朋友可以在裡面一起轉，或是一旁比較大型組合式的遊具，有攀岩、攀爬網、溜滑梯，大家可以一起玩，這些遊具大部分也都可以訓練我們的肌力，對小朋友的成長也有一些幫助，另外，也有水塗鴉牆，因為汐止很會下雨，可以提供小朋友塗鴨，讓小朋友在多元的遊具中，玩的開心。

汐止 溜滑梯

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