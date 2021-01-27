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新北宮廟活動紛紛取消 鼓勵民眾提前、延後祈福

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北是民政局局長柯慶忠。記者張哲郢／攝影
新北是民政局局長柯慶忠。記者張哲郢／攝影

受到疫情影響，新北市許多宮廟活動紛紛喊卡，民政局建議民眾，依照習俗直到元宵節後才算過完年，民眾可提前或延後至宮廟祈福，除避免人群聚集，也可達到祈福效果。

鑑於疫情嚴峻，心北各宮廟除配合市府防疫措施，加強人流控管，也陸續傳出活動取消或延期消息。

民政局長柯慶忠表示，春節到元宵節後才算過完年，民眾可以提前或延後至宮廟祈福，並做好相關防疫措施，也可以在家拜拜，或透過線上點燈方式，祈願一整年平安順遂。

台灣道教總會大法師鄭金城指出，農曆12月24日是俗稱的送神日，民眾可以準備糖果、湯圓、糕餅、水果等甜食祭拜灶神，庇佑新年家宅平安、事事順利。現代社會雖然很難看到家中有爐灶，但民眾可以擺出小桌子放供品面對瓦斯爐，或是直接在瓦斯爐上祭拜。

關於新北市各宮廟活動資訊如下：

取消辦理

1.板橋慈惠宮－民藝大街

2.板橋接雲寺－元宵晚會

3.林口竹林山觀音寺－元宵燈會、春節雜技團表演活動

4.財團法人新北市中和廣濟宮、福和宮－春聯發送、初五迎財神活動

5.財團法人新北市樹林鎮南宮－新北市2021年樹林之美新春嘉年華燈會

6.樹林彭厝鎮安宮－發財金發放

7.中和福和宮、板橋接雲寺－熱食發送

8.南山福德宮－發財金發放

9.蘆洲保和宮－1月29日登龕大典遶境

10.新莊武聖廟－農曆正月十二日關聖帝君聖誕遶境

11.石碇五路財神廟－年初五發財金發放

12.新店太平宮－2月4日尾牙、2月6日元宵節活動、3月20日至21日進香活動

13.汐止濟德宮－1月30日至31日行腳遶境活動

14.三峽長福巖清水祖師公－除夕頭爐香團拜、正月初六祖師公聖誕神豬祭典

15.三峽興隆宮媽祖廟－除夕至初五鑽轎活動

16.三峽福安宮－燒頭爐香活動

17.淡水福佑宮－除夕迎新春開燈啟用儀式、除夕及初五招財金發送、初九初十燈籠發送及搏杯比賽

18.鶯歌宏德宮－爬刀梯（過五關）消災解厄祈福活動

改變方式

1.法鼓山除夕撞鐘改採線上直播

延期辦理

1.樹林濟安宮春節前水陸法會縮小規模

2.三峽廣行宮燈會延期辦理等。

發財金 燈會

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