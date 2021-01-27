新北宮廟活動紛紛取消 鼓勵民眾提前、延後祈福
受到疫情影響，新北市許多宮廟活動紛紛喊卡，民政局建議民眾，依照習俗直到元宵節後才算過完年，民眾可提前或延後至宮廟祈福，除避免人群聚集，也可達到祈福效果。
鑑於疫情嚴峻，心北各宮廟除配合市府防疫措施，加強人流控管，也陸續傳出活動取消或延期消息。
民政局長柯慶忠表示，春節到元宵節後才算過完年，民眾可以提前或延後至宮廟祈福，並做好相關防疫措施，也可以在家拜拜，或透過線上點燈方式，祈願一整年平安順遂。
台灣道教總會大法師鄭金城指出，農曆12月24日是俗稱的送神日，民眾可以準備糖果、湯圓、糕餅、水果等甜食祭拜灶神，庇佑新年家宅平安、事事順利。現代社會雖然很難看到家中有爐灶，但民眾可以擺出小桌子放供品面對瓦斯爐，或是直接在瓦斯爐上祭拜。
關於新北市各宮廟活動資訊如下：
取消辦理
1.板橋慈惠宮－民藝大街
2.板橋接雲寺－元宵晚會
3.林口竹林山觀音寺－元宵燈會、春節雜技團表演活動
4.財團法人新北市中和廣濟宮、福和宮－春聯發送、初五迎財神活動
5.財團法人新北市樹林鎮南宮－新北市2021年樹林之美新春嘉年華燈會
6.樹林彭厝鎮安宮－發財金發放
7.中和福和宮、板橋接雲寺－熱食發送
8.南山福德宮－發財金發放
9.蘆洲保和宮－1月29日登龕大典遶境
10.新莊武聖廟－農曆正月十二日關聖帝君聖誕遶境
11.石碇五路財神廟－年初五發財金發放
12.新店太平宮－2月4日尾牙、2月6日元宵節活動、3月20日至21日進香活動
13.汐止濟德宮－1月30日至31日行腳遶境活動
14.三峽長福巖清水祖師公－除夕頭爐香團拜、正月初六祖師公聖誕神豬祭典
15.三峽興隆宮媽祖廟－除夕至初五鑽轎活動
16.三峽福安宮－燒頭爐香活動
17.淡水福佑宮－除夕迎新春開燈啟用儀式、除夕及初五招財金發送、初九初十燈籠發送及搏杯比賽
18.鶯歌宏德宮－爬刀梯（過五關）消災解厄祈福活動
改變方式
1.法鼓山除夕撞鐘改採線上直播
延期辦理
1.樹林濟安宮春節前水陸法會縮小規模
2.三峽廣行宮燈會延期辦理等。
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