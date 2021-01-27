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五股擴大都市計畫受限多 新北爭取替代方案

聯合報 / 記者吳亮賢張哲郢／新北即時報導
五股垃圾山整頓有成，但要推動擴大五股都市計畫，仍受限許多條件。圖／新北城鄉局提供
五股垃圾山整頓有成，但要推動擴大五股都市計畫，仍受限許多條件。圖／新北城鄉局提供

擴大五股都市計畫區位於淡水河洪水平原二級管制區，必須完成五股疏左地區高保護堤防、蘆洲垃圾山及三重舊垃圾場清除、社子島高保護設施等解禁要件，計畫才能推動，因此延宕多年。新北市水利局今表示，疏左堤防將於今年6月動工，但三、蘆垃圾清除經費高達45億，將向中央爭取替代方案，以利早日推動都市計畫。

擴大五股都市計畫面積近170公頃，因位於洪水平原二級管制區，長年禁限建，還遭填埋廢棄物，形成「五股垃圾山」，新北市府前年起推動都市計畫發布前試辦計畫，優先整頓環境。

五股區長洪崇璉今於市政會議報告時指出，垃圾山667家違規廠家，目前已受理220件申請合法化，其餘皆拆除完畢，預計今年底完成中興路南北側8.32公頃綠軸帶美化，下一重要目標為完成洪水平原管制解禁條件，才能帶動五股新市鎮發展。

市長侯友宜今表示，五股、泰山、新莊是北台灣中心點，但擴大五股都市計畫區，因土地使用受限無法轉型，今年底完成五股垃圾山整頓後，終於可看到都市計畫實現的期待，將向中央爭取，以替代方式或調整經費完成解禁要件，「擴大都市計畫通過，五股人才有機會。」

新北市水利局長宋德仁表示，五股疏左地區高保護堤防將於今年6月開工，預計112年完成，但蘆洲垃圾山及三重舊垃圾場位於高灘地，垃圾量龐大，預估清除經費45億，工期至少4、5年，將持續向中央爭取替代方案，如藉由學校、公園逕流分攤，取代清除垃圾清運，或是減少開挖量。

另在觀音坑溪及五股坑溪整治部分，總計經費約30億，亟需中央補助，已送交觀音坑溪治理計畫至水利署審議，五股坑溪計畫預計今年4月送審。

宋德仁說，垃圾場清除、坑溪整治皆有機會可完成，但最大問題仍在社子島也要同步解禁，涉及中央及台北市權責，「新北市立場為能做的先做」，也期盼中央能夠修法，加速推動五股開發。

新北市長侯友宜今主持市政會議時表示，「擴大都市計畫通過，五股人才有機會」。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今主持市政會議時表示，「擴大都市計畫通過，五股人才有機會」。記者吳亮賢／攝影

都市計畫 德仁

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