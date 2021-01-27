雇主不甩職場性騷擾最高可罰50萬 北市已開出555萬罰單

職場性騷擾事件層出不窮，根據北市勞動局統計，北市府自2014年起，接獲198件老闆遲不處理職場性騷擾的案件數，其中，有52件遭開罰，總罰鍰高達555萬。勞動局表示，雇主應積極協助，否則待員工申訴，恐被罰10萬至50萬罰鍰。

根據勞動局統計，針對同事間發生職場性騷擾，雇主卻未處理案件，2014年有26件、2015年23件、2016年29件、2017年27件、2018年29件、2019年22件、2020年42件，7年來共計198件。

而有開發的案件數為2014年8件、2015年12件、2016年4件、2017年5件、2018年5件、2019年5件、2020年13件，總計52件、555萬罰鍰。

勞動局分析，光是2020年接獲的件數，就比2016年至2018年高出很多，應是近年性別意識抬頭，加上公司都較具規模，近2年遭罰的知名企業為柯達大飯店（2019年8月20日）。

勞動局長陳信瑜表示，不論老闆從哪些管道知道員工有遭到職場性騷擾，都應即刻處理。勞動局近期接到民眾陳情，指稱口頭向主管反映後，卻遲遲不見主管處理或關心，之後還說，「因為妳沒提正式申訴書」。

陳信瑜說，雇主應成立申訴組裡委員會小組進行調查，全程以保密方式訪談相關人員，並做成紀錄，調查委員應由勞資雙方組成，調查結果應做成附帶決議，有異議也可提出申復，若調查屬實則應懲處性擾擾行為。

針對糾正及補救措施的啟動，陳信瑜則表示，為保護雙方當事人，應避免碰面，像是將座位區隔調整、加強全體員工防治性騷擾教育訓練，讓員工清楚申訴及救濟途徑。

勞動局表示，針對員工反映職場性騷擾案件，雇主應即刻並積極糾正或協助，若被員工申訴，市府將會依照「性別工作平等法」，處雇主10萬以上、50萬以下罰鍰。