批發市場員工攤商未戴口罩 北市：派員稽查

衛生福利部桃園醫院群聚感染疫情升溫。台北市議員侯漢廷接獲陳情，指第一果菜批發市場承銷商及拍賣員未戴口罩；市場處今天說，將派員稽查要求戴口罩，若未戴口罩擬開罰。

衛福部桃園醫院發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案。新黨台北市議員侯漢廷接獲民眾陳情，指稱第一果菜批發市場大部分承銷人及拍賣員未戴口罩，若發生有確診案例，後果恐難以想像。

侯漢廷說，到第一果菜批發市場買蔬果的攤商眾多，可能較難掌握接觸對象及足跡，攤商批貨時間皆在凌晨，台北農產公司應自主控管相關人員，他也要求市場處應彌補相關防疫措施。

對此，台北市市場處主任秘書高振翔接受媒體電訪時說，將派員到批發市場駐點，強制要求承銷商及拍賣員戴口罩，若未戴口罩且勸導不聽，會告知可依傳染病防治法等規定，裁處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，後續也會把案件移送衛生局裁罰。

高振翔表示，第一果菜批發市場平日進場人次約1000餘人，包含拍賣員加承銷人等，北農平時就會嚴格執行防疫措施，並廣播告知要戴口罩，今晚會派員到場巡查、駐點，強制要求拍賣員及承銷商等戴口罩。

北農公司主秘路全利說，會加強標語、跑馬燈等宣導防疫措施及派員不定時巡視拍賣場，並透過廣播告知承銷商及拍賣員相關防疫措施，後續會全力配合政府防疫措施。