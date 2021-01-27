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新北推創意年菜組 最低只要666元

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市場處推出多種創意料理，並提供2款限量年菜組，分別只要666、888元，各項量30組。記者張睿廷／攝影
新北市場處推出多種創意料理，並提供2款限量年菜組，分別只要666、888元，各項量30組。記者張睿廷／攝影

新北市市場處因應春節到來，舉辦「新北好市話團員」系列活動，推出多樣優惠年菜年貨組合，其中2組限量年菜還提供5折優惠，分別只要666元、888元，限量30組，明日中午12時線上賣，販售至2月4日中午12時，下訂還可享受免費宅配到府服務。

新北市長吳明機今日下午在「新北好市話團員」記者會與國宴主廚邱寶郎、世界廚王張克勤大秀廚藝，當場做起「爺奶系」、「金孫系」等特色菜食，挑戰過年創新食譜。

吳明機表示，新北公今年有市場與攤商合作，推出多款質精量足的線上年菜組，極富創意性，讓民眾可以安心在家辦年貨，一同品嘗不一樣的「新北好年味」。

市場處指出，此次除了2組限量年菜外，還有許多生鮮食材、乾貨、白鯧、烏魚子、佛跳牆等人氣年菜不限量開放訂購，且只要現在下訂，即可享有免運費的宅配到府服務，讓民眾可以在家烹飪出跨世代的美味佳餚。

新北市副市長吳明機在名廚指導下，烹飪出美味佳餚，藉此推銷新北創意年菜。記者張睿廷／攝影
新北市副市長吳明機在名廚指導下，烹飪出美味佳餚，藉此推銷新北創意年菜。記者張睿廷／攝影

年菜 年貨

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