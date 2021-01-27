新北推創意年菜組 最低只要666元

新北市市場處因應春節到來，舉辦「新北好市話團員」系列活動，推出多樣優惠年菜及年貨組合，其中2組限量年菜還提供5折優惠，分別只要666元、888元，限量30組，明日中午12時線上賣，販售至2月4日中午12時，下訂還可享受免費宅配到府服務。

新北市長吳明機今日下午在「新北好市話團員」記者會與國宴主廚邱寶郎、世界廚王張克勤大秀廚藝，當場做起「爺奶系」、「金孫系」等特色菜食，挑戰過年創新食譜。

吳明機表示，新北公今年有市場與攤商合作，推出多款質精量足的線上年菜組，極富創意性，讓民眾可以安心在家辦年貨，一同品嘗不一樣的「新北好年味」。