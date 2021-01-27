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新北勞檢防企業火災爆炸 30家全違反作業安全規定

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北勞檢處指出，對有液化石油氣滯留的作業場所，應保持通風措施。圖／勞檢處提供
新北勞檢處指出，對有液化石油氣滯留的作業場所，應保持通風措施。圖／勞檢處提供

旭富製藥桃園廠去年底發生大火，新北勞檢處去年底針對轄內30家事業單位實施「先輔導後檢查」的火災爆炸危害預防專案檢查，初檢發現全部都違反作業安全規定，經限期改善後仍有2家事業單位違規，勞檢處指出，已各開罰3萬元，並持續追蹤至改善完畢。

新北火災爆炸危害預防專案檢查，30家事業單位缺失項次達159項，其中火災爆炸及化學品管理缺失項目最多，達到69項次占4成3，經輔導改善並實施追蹤檢查後改善率達92%，僅擁立企業、信綺絲織廠仍未改善遭罰。

遭罰的2業者分別從事製作膠帶、染整等業務，業者均向勞檢處指出，因來不及施作才未改善。新北勞檢處科長羅棨峰表示，若業者持續未改善，將視情況可連續開罰3萬至30萬元的罰緩。

勞檢處說，旭富製藥桃園廠火災爆炸案災害發生原因，主要是欠缺使用及處理易燃液體、氣體的安全認知，對作業環境危害辨識能力也明顯不足，因此透過督促、輔導，降低勞工作業風險。

勞檢處表示，遭罰的2家事業單位都是工作場所有易燃液體蒸氣或可燃性氣體滯留疑慮，但未採取通風、換氣措施，或未使用具有防爆性能電氣機械、器具或設備。

勞檢處指出，雇主除採取通風、換氣措施，使用防爆的機械、器具外，高壓氣體的使用或貯存應加固定並妥為處置，以要加強現場危害性化學品的管理，否則發生職災後，除了雇主應承擔行政責任，也要負起民事賠償及刑事過失責任。

新北勞檢處指出，高壓氣體的貯存應加固定並裝妥護蓋。圖／勞檢處提供
新北勞檢處指出，高壓氣體的貯存應加固定並裝妥護蓋。圖／勞檢處提供
新北勞檢處指出，要加強現場危害性化學品的管理，像是以公告板標示危害圖式及相關資訊。圖／勞檢處提供
新北勞檢處指出，要加強現場危害性化學品的管理，像是以公告板標示危害圖式及相關資訊。圖／勞檢處提供

勞檢 爆炸 火災

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