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內湖大溝溪生態治水園區四萬花海 五色鳥意象繽紛奪目

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
水利處透過紅、粉紅、黃、橙、紫5種顏色拼湊「五色鳥」圖騰。圖／水利處提供
水利處透過紅、粉紅、黃、橙、紫5種顏色拼湊「五色鳥」圖騰。圖／水利處提供

北市府辦理各類花季，內湖大溝溪生態治水園區花海也已經展開，園區內有4萬盆當季花草，像是四季秋海棠、孔雀草、香堇菜等，透過紅、粉紅、黃、橙、紫5種顏色拼湊「五色鳥」意象，足足有2.4座籃球場大，還有機會在園內看見大冠鷲、東方蜂鷹及鳳頭蒼鷹等珍貴保育類動物，非常適合親子出遊。

北市府水利處在內湖大溝溪生態治水園區內種植4萬盆當季花草，包括四季秋海棠、金魚草、一串紅、一串紫、孔雀草、香堇菜等，呈現五色鳥意象，佔地約1042平方公尺，足足有2.4座標準籃球場的大小。

水利處表示，大溝溪生態治水園區是台北市第一座兼具生態滯洪功能的調洪沉砂池，擁有水域及淺山森林環境，花海以當地豐富鳥類生態做為主題發想，從最上方平台廣場往下看，可以清楚觀賞到五色鳥圖騰，飽覽整片花海美景。

水利處指出，近年鳥類調查，大溝溪生態治水園區曾紀錄過約40種鳥類在此活動，幸運的民眾有機會看見特有種的五色鳥、台灣藍鵲、台灣紫嘯鶇、小彎嘴及大彎嘴，或是第二級珍貴稀有保育類的大冠鷲、東方蜂鷹及鳳頭蒼鷹等，穿梭翱翔在色彩繽紛的花海之中。

另外，大溝溪有廣闊的草原，非常適合親子出遊野餐、散步，屬五指山系登山步道之一，也能與圓覺寺步道、鯉魚山等步道相連，為台北大縱走北段的一環。賞完花後，可到圓覺寺瀑布、碧山巖和白石湖吊橋繼續遊玩，享受一趟青山綠水小旅行。

交通方式，可搭乘小3公車至「大湖國小」站下車，或是搭乘247、267、284、620、630、677、681、683、紅2、紅31、內湖幹線公車至「大湖公園捷運站」站下車，沿大湖山莊街方向步行約1公里，大湖山莊街底即為「大溝溪生態治水園區」。也可搭乘捷運文湖線至「大湖站」下車，步行10分鐘就可抵達。

治水 五色鳥 北市

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