北捷工會前理事長被爆坐領乾薪 北捷：均依法辦理

台北捷運工會前理事長王裕文被爆不用處理捷運事務卻薪水百萬。北捷表示，王裕文曾任台北捷運企業工會的上級工會、台北企業總工會、台灣勞工總工會（原台灣工會大聯盟工會）理事長，一切都是依法辦理。

台北捷運員工向蘋果日報投訴，指北捷工會前理事長王裕文擔任台北企業總工會理事長、台灣勞工總工會理事長職務，不用進北捷辦公室辦公及處理捷運事務，百萬薪水卻照領，並被質疑以私人關係在年終獎金上動手腳。

對此，北捷表示，王裕文105年擔任台北捷運企業工會之上級工會、台北企業總工會、台灣勞工總工會（原台灣工會大聯盟工會）理事長，基於勞資和諧及對工會事務之尊重，同意他全日駐2總工會辦理會務，差勤由上級2會自主管理，年終考績則依公司規定辦理。

北捷表示，台北捷運企業工會109年退出台北企業總工會及台灣勞工總工會，但王裕文在這兩個總工會的理事長任期尚未結束。關於他的駐會條件，北捷詢問過北市勞動局，表示依工會法第36條第1項「工會理事、監事於工作時間內有辦理會務之必要者，工會得與雇主約定，由雇主給予一定時數之公假。」

北捷指出，正因如此，王裕文雖已不具企業工會理事身分，但還是前上級工會之理事長，仍有任期保障，至於工會幹部駐會時間，會再透過勞資協商。