快訊

18歲女部桃住院後隔離身亡 桃市衛生局回應了

地方創生變文資浩劫？高雄香蕉大王旗山第一辦事處遭拆

北捷工會前理事長被爆坐領乾薪 北捷：均依法辦理

中央社 / 台北27日電

北捷運工會前理事長王裕文被爆不用處理捷運事務卻薪水百萬。北捷表示，王裕文曾任台北捷運企業工會的上級工會、台北企業總工會、台灣勞工總工會（原台灣工會大聯盟工會）理事長，一切都是依法辦理。

台北捷運員工向蘋果日報投訴，指北捷工會前理事長王裕文擔任台北企業總工會理事長、台灣勞工總工會理事長職務，不用進北捷辦公室辦公及處理捷運事務，百萬薪水卻照領，並被質疑以私人關係在年終獎金上動手腳。

對此，北捷表示，王裕文105年擔任台北捷運企業工會之上級工會、台北企業總工會、台灣勞工總工會（原台灣工會大聯盟工會）理事長，基於勞資和諧及對工會事務之尊重，同意他全日駐2總工會辦理會務，差勤由上級2會自主管理，年終考績則依公司規定辦理。

北捷表示，台北捷運企業工會109年退出台北企業總工會及台灣勞工總工會，但王裕文在這兩個總工會的理事長任期尚未結束。關於他的駐會條件，北捷詢問過北市勞動局，表示依工會法第36條第1項「工會理事、監事於工作時間內有辦理會務之必要者，工會得與雇主約定，由雇主給予一定時數之公假。」

北捷指出，正因如此，王裕文雖已不具企業工會理事身分，但還是前上級工會之理事長，仍有任期保障，至於工會幹部駐會時間，會再透過勞資協商。

北捷 捷運 薪水

延伸閱讀

女醫北捷手扶梯站左側不讓行槓上中年男 保全沉默讓她傻眼了

爭取工作權益！10個國家的Google員工合組更大規模工會

大家通勤比較喜歡坐捷運還是公車？ 網回：情況決定想法

成人頻道SWAG擬真捷運車廂拍片 北捷無法提告原因曝光

相關新聞

內湖大溝溪生態治水園區四萬花海 五色鳥意象繽紛奪目

台北市府辦理各類花季，內湖大溝溪生態治水園區花海也已經展開，園區內有4萬盆當季花草，像是四季秋海棠、孔雀草、香堇菜等，透...

新北推創意年菜組 最低只要666元

新北市市場處因應春節到來，舉辦「新北好市話團員」系列活動，推出多樣優惠年菜及年貨組合，其中2組限量年菜還提供5折優惠，分...

新北勞檢防企業火災爆炸 30家全違反作業安全規定

旭富製藥桃園廠去年底發生大火，新北勞檢處去年底針對轄內30家事業單位實施「先輔導後檢查」的火災爆炸危害預防專案檢查，初檢...

板橋放送所修復工程啟動 開放民間機構投資營運

新北市板橋放送所將於2月3日進行修復及再利用工程，最快2022年7月完工，啟用後將用OT方式讓民間機構自行投資營運。對此...

五股守讓堂書香圍爐 來借書名廚教做年菜

為了讓民眾可以感受年節氣氛，新北市立圖書館五股分館特別在五股守讓堂的前埕打造年節圍爐的熱鬧氣氛，邀讀者一起提前到五股守讓...

北捷幹部年薪百萬卻遭爆「偷薪水的肥貓」 北捷回應了

台北捷運遭爆「養肥貓」！有北捷員工保料，台北捷運工會前理事長王裕文長期不工作，打著理事長名號請假外出參加其他工會活動，又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。