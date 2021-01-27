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板橋放送所修復工程啟動 開放民間機構投資營運

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
板橋放送所首期戶外景觀工程已經完工。圖／新北市文化局提供
板橋放送所首期戶外景觀工程已經完工。圖／新北市文化局提供

新北市板橋放送所將於2月3日進行修復及再利用工程，最快2022年7月完工，啟用後將用OT方式讓民間機構自行投資營運。對此有地方議員在今日說明會回應，怕OT會讓近百年歷史的廣播根本價值消失；文化局保證，會讓未來營運廠商將廣播元素結合現代科技，讓民眾認識過去歷史。

板橋放送所1930年完工至今已超過90年歷史，2015年被新北市納入市定古蹟，並啟動修復工程。修復工程分兩階段，首期戶外景觀工程已於2019年6月完工，耗資約2500萬；第2期則是板橋放送所本館與周邊建築，預計花費6600萬其中2970萬由中央補助。

文化局表示，在戶外景觀完工開放後，吸引許多民眾前來休憩，未來在板橋放送所修復完成後會用OT方式吸引民間團體申請經營，希望能結合科技、藝文、教育等方式，強化民眾維護古蹟的意識。

文化局將於2月公告成立甄選會，開放民間提供提案，經過公聽會、公開徵求等程序後選出條件最佳廠商議約。考量到民間廠商少說得投資5千萬在裝修、營運等成本，文化局粗估OT案維持至少15年。

說明會包括議員劉美芳、黃俊哲與何博文都親自出席，劉美芳認為，板橋放送所旁邊都是住家，施工噪音應盡量降低，也希望市府多宣傳板橋放送所，讓更多在地民眾願意前來；黃俊哲則說，完工後的活動要跟地方更確實結合，但目前OT是否有利於地方的因素還沒看到，盼政府往這方向繼續努力。

文化局回應，2月原本有許多藝文活動正要登場，但碰到疫情只能取消，不過2月13日仍有舞獅活動舉行；至於施工已經管制重型車避開上下學巔峰，假日則禁止高噪音施工，平日也會避開民眾休息時間。

而何博文則指出，民眾對放送所認識不夠，應該從附近指標加深民眾的印象；此外他也對OT案提出看法，擔心修復後的放送所變成單純提供場地的空間，根本歷史價值會不見，希望文化局能再留意。

文化局回覆，未來會跟交通局討論是否能在附近大眾運輸加裝指示，關於OT案也會把保留廣播歷史寫入必備的營運規劃，藉由廠商的創意讓民眾熟悉放送所的歷史。

板橋放送所現今外觀。記者張哲郢／攝影
板橋放送所現今外觀。記者張哲郢／攝影
板橋放送所預計最快2022年7月完工，圖為完工示意圖。圖／新北市文化局提供
板橋放送所預計最快2022年7月完工，圖為完工示意圖。圖／新北市文化局提供

文化局 修復

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