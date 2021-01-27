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黃土水少女胸像回家了 太平國小盼在地保存

中央社 / 台北27日電

雕刻家黃土水的作品「少女」胸像今天回到北市太平國小，太平國小表示，胸像是具有在地情感的文物，已為它建置獨立保全的展示櫃，並計畫升級保存環境，希望胸像能典藏在校內。

1895年出生的黃土水是台灣首位以雕刻聞名的藝術家，他在短暫耀眼的36年生涯中僅製作3件大理石作品。「少女」胸像為黃土水從東京美術學校（今東京藝術大學）畢業時所創作的作品，1920年捐贈給母校大稻埕公學校（今太平國小）。

隱身在大稻埕的小學中近百年後，少女胸像在去年出借給北師美術館參與「不朽的青春—台灣美術再發現」展覽，並藉由日籍修復師森純一的巧手，讓眾人一賭少女純真、乖巧、含情的模樣。

太平國小今天為了迎接少女胸像回家，特別安排舞獅表演、弦樂團演出，讓胸像在學生悠揚的琴聲中回到熟悉的校史室展示櫃。不過，胸像該如何保存、保存在哪，成為重要議題。

太平國小校長徐昀霖預期，少女胸像將被列為「國寶」，因為黃土水在日本就學時，作品連續4年入選第二屆帝國美術展覽會（帝展），「他的作品連在日本也是國寶級」。

徐昀霖說，雖然國家級的單位無論是設施或保存方法一定會優於一所地方小學，但是對於前者來說，少女胸像可能只是眾多國寶中的「其一」；對於太平國小卻是「唯一」，且文物具有在地情感，黃土水是太平國小校友，他的作品就應該典藏在這裡。

「不朽的青春」展覽總策畫、國家文化藝術基金會董事長林曼麗說，黃土水在大稻埕長大，他的作品拿去別的地方展示就失去了與地方的連結，顯得沒有意義，希望能保存在太平國小或大稻埕地方的美術館。

目前存放胸像的展示櫃雖有獨立保全，但沒有防塵、恆溫、恆濕等功能；林曼麗說，文化資產的研究、修復、保存、展示、推廣缺一不可，校方如果有需要，會義不容辭幫忙，將盡快請專業廠商的來升級展示櫃，讓胸像能被保存在最適合的環境。

台北市立文獻館館長詹素貞表示，少女胸像在2019年已被指定應提報為文化資產，待太平國小提出申請、胸像得到文資身分後，除非胸像受到破壞，否則不會干涉校方如何處置，樂見校方升級展示櫃，妥善保護胸像。

大稻埕 國寶

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