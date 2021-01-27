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五股守讓堂書香圍爐 來借書名廚教做年菜

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
為了讓民眾可以感受年節氣氛，新北市立圖書館五股分館特別在五股守讓堂的前埕打造年節圍爐的熱鬧氣氛，邀讀者一起提前到五股守讓堂書香圍爐，還可以把書本年菜帶回家，享受閱讀美味。圖／新北市立圖書館提供
為了讓民眾可以感受年節氣氛，新北市立圖書館五股分館特別在五股守讓堂的前埕打造年節圍爐的熱鬧氣氛，邀讀者一起提前到五股守讓堂書香圍爐，還可以把書本年菜帶回家，享受閱讀美味。圖／新北市立圖書館提供

為了讓民眾可以感受年節氣氛，新北市立圖書館五股分館特別在五股守讓堂的前埕打造年節圍爐的熱鬧氣氛，邀讀者一起提前到五股守讓堂書香圍爐，還可以把書本年菜帶回家，享受閱讀美味。

近日最夯的五股必踩點，新北市首座異地重組的歷史建築五股守讓堂，不僅變身為文青風的現代書房，同時也是舉辦展覽、講座的藝文空間，讓大家可以透過不同的方式，在三合院古厝對歷史更加印象深刻。

農曆春節即將到來，五股守讓堂1月30日特別準備了一系列好玩的親子年節主題活動，包括春聯DIY、花磚窗花玩創意、彩繪花磚紅包袋、新春杯墊巧手做等，還有書香滿溢的閱讀「圍爐」，將用春節圍爐的情境帶小朋友一起閱讀，認識臺灣傳統年節文化，還可以將書本年菜帶回家，過年期間除了享用豐盛的美食之外，也能盡情大快朵頤精神食糧，讓過年更有意義。活動免費，即日起開放報名。

另外，中和分館1月30日則邀請到已出版111本暢銷食譜書，台灣小吃教母、知名美食專家林美慧到圖書館教讀者做年菜，現場示範教大家用省時省力的方式輕鬆上菜，只要借閱10本書便可免費報名參加，現場同時也將陳列林美慧的111本食譜書，推出「年菜大廚在我家」主題書展，方便民眾參考借閱，還在為準備一桌年菜困擾的煮婦、煮夫們，千萬別錯過。

另外，為了服務愛書民眾，中和分館也特別布置「書香年貨大街」，帶來另類年味，並且準備了各式各樣的「書本年貨」將免費送給民眾，希望大家過年採買年貨，也別忘了準備精神食糧，用書香加味，書書服服度過新年的假期。中和分館「書香年貨大街」將展示至2月9日，相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢。

年貨大街 年菜

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