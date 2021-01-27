北捷幹部年薪百萬卻遭爆「偷薪水的肥貓」 北捷回應了

台北捷運遭爆「養肥貓」！有北捷員工保料，台北捷運工會前理事長王裕文長期不工作，打著理事長名號請假外出參加其他工會活動，又因考績不佳請議員關說，最後還多賺10天考績獎金，「根本就是專偷薪水的肥貓」。對此，北捷回應，除了會依照勞動局件意外，會再向勞動部或勞動法令專家徵詢意見，再行協商。

據了解，王裕文占北捷職缺年薪百萬，掛著台北企業總工會理事長身份，享盡各種北捷福利，但是否有在工會工作卻無人監督，還曾大方在上班時間跟其他工會出遊；認為自己考績不佳，還請議員關說，最終得到10天考績獎勵，以及3至5萬元獎金。

北捷指出，北捷長期以來遵守工會法各項規定，針對工會事務皆予以尊重，對於前理事長王裕文駐會及關說考績事件，為求勞資和諧及作業周延，除了依照勞動局建議外，會再向勞動部或勞動法令專家徵詢符合法令規定建議後，再行協商。

王裕文於2016年起擔任北捷企業工會的上級工會台北企業總工會、台灣勞工總工會（原台灣工會大聯盟工會）理事長，考量勞資和諧及對工會事務尊重，同意其全日駐2總工會辦理會務，差勤由上級2會自主管理，年終考績則依公司規定辦理。

另外，2020年11月20日台北捷運企業工會函知退出前述2總工會，但因林裕文在2總工會的理事長任期尚未結束，有關其駐會條件疑義，北捷也已函請勞動局釋疑。

勞動局於今年1月14日回函表示，依照工會法第36條第1項「工會理事、監事於工作時間內有辦理會務之必要者，工會得與雇主約定，由雇主給予一定時數之公假。」因此，林裕文雖已不具企業工會理事身分，但仍為前上級工會的理事長，仍有任期保障，至於工會幹部駐會時間，仍須透過勞資雙方協商。