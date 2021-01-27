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警專校長今到中和警分局訪視實習生 心得分享意見交流
警專校長今到新北市警中和分局訪視警專38期實習生，以閒話家常方式關心學生實習狀況，進行心得分享意見交流，他與學生分享外勤員警的工作經驗，他強調，警專實習與一般大學生校外實習最大的不同，是警專生於畢業後，必須馬上面臨社會上的形形色色，要好好運用實習的機會，深入了解外勤工作可能接觸到的人、事、物，將外勤實習的經驗吸收，轉化成自己未來即將踏入職場的能量。
在實習經驗分享過程中，專實習生們陸續分享勤務中學習實際處理各類案件等心得，也學習外勤學長們執勤的技巧，也感受到學長、姊們面對處理民眾問題的智慧與高EQ；面對日異月新的科技時代，外勤使用的各項E化系統也讓實習學生們驚嘆連連，不同於學校的授課，在指導員的指導下現場操作，更讓學生們有不一樣的經驗。
中和警分局長李建廣也相當重視警專38期同學們實習情形，在38期實習學生報到後，已利用時間多次至各派出所關心實習學生們生活與服勤情況，也希望他們遇有任何問題一定要發問與學習。
警專校長鍾國文今天與警專教務處湯慧芬主任、行政科馬心韻主任、交通科黃清德主任、刑事科呂明都主任、科偵科張榮吉主任、行政科王旭昇教官、教務處陳麗文組長、黃立言組員、陳育寬區隊長等一行人，專程來到中和警分局訪視實習的警專38期學生並舉行座談會。
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