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台北果菜市場員工未戴口罩遭檢舉 市場處：加強督導

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北第一果菜市場的拍賣員和業者都沒有戴口罩。圖／議員侯漢廷提供
台北第一果菜市場的拍賣員和業者都沒有戴口罩。圖／議員侯漢廷提供

部立桃園醫院群聚感染，北台灣疫情升溫，但有民眾檢舉，台北市第一果菜市場內完全沒有防疫措施，大部分批貨攤商及拍賣人員未戴口罩，進出也沒量測體溫，恐成防疫破口。對此，北市市場處主秘高振翔表示，今天晚上會前往果菜市場督導，加強稽查，要求拍賣員和批發商戴口罩，經勸導不聽者，可罰3000元到1萬5000元。

台北市議員侯漢廷日前接獲民眾陳情檢舉，台北第一果菜完全沒有防疫措施，不僅大部分批貨攤商及拍賣人員未戴口罩，且未量測體溫，一旦有人確診，後果恐怕不堪設想。侯漢廷表示，果菜市場內人來人往，難以掌握接觸對象及足跡，若有確診病患出現，再帶回各菜市場傳播，恐怕非全台灣醫療體系可以承受。

侯漢廷要求即刻彌補防疫破口，對於進出果菜市場之攤商進行控管，如實名制、營業地點、固定之出入口設置體溫熱顯像儀，並派專人監看等措施，以避免讓醫護一年多的努力白費。

市場處主秘高振翔表示，目前已請北農到現場宣導，要求所有人員都戴上口罩，今天晚上也會派員去現場督導並加強稽查，未戴口罩經勸導不聽者，可依傳染病防治法，裁罰3千元以上1萬5千元。

另外，高振翔指出，果菜市場每天都會進行消毒，但批發場不是封閉式場所，也非中央公告的八大類場合，所以進出不用量測體溫，未來會加強駐衛警和拍賣員的教育，積極巡視果菜市場，勸導民眾戴口罩。

北農公司主秘路全利說，市場內部會加強宣導廣播，請業者跟拍賣員戴上口罩，但市場人來人往，會持續加強標語、跑馬燈宣導、派員巡視拍賣場、不定時廣播防疫須知，防疫作業一定會配合政府要求。

台北第一果菜市場的拍賣員和業者都沒有戴口罩。圖／議員侯漢廷提供
台北第一果菜市場的拍賣員和業者都沒有戴口罩。圖／議員侯漢廷提供

口罩 侯漢廷 北市

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