快訊

富豪宴與高級襯衫：翁茂鍾的「死亡筆記本」可信嗎？

網美為了拍照破壞台中「聚奎居」 損壞最高賠償2000萬

侯友宜：支援桃園居家檢疫 鄰近6區將提供協助

中央社 / 新北27日電

鑑於桃園醫院武漢肺炎群聚升溫，新北市長侯友宜今天表示，將支援桃園的居家檢疫關懷，有必要時，由新北鄰近的樹林、鶯歌、林口、三峽、新莊、泰山等6區提供協助。

新北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第108次會議，上午在市府舉行。侯友宜聽取各單位報告防疫作為，接受聯訪時表示，去年的兵棋推演就是因應萬一大規模社區感染時，如何在不影響民生情況下，全民防衛總動員。

侯友宜要求民政局春節期間，居家檢疫關懷中心持續服務不打烊。尤其，桃園市的居家檢疫的人數龐大，由衛生局長陳潤秋、民政局長柯慶忠協助連結桃園是否需新北協助居家檢疫關懷，有必要時，由新北鄰近的樹林、鶯歌、林口、三峽、新莊、泰山等6區提供協助。

侯友宜強調，新北市的防疫作為與中央同步，且依照新北的防疫量能，行有餘力還會支援各縣市的防疫需求。依照以往新北居家檢疫服務能力，如果鄰近縣市有需求，將建立溝通與掌握的介面平台，從新北最鄰近的區塊相連結，調撥人力、物力、給予互相支援。

侯友宜說，會依據目前武漢肺炎（2019新冠狀病毒疾病，COVID-19）的病毒傳播速度、對經濟民生的衝擊、對區塊的影響，事先做好重新評估與準備。新北市將重新檢視去年演習兵棋推演，因應新一波的病毒攻擊。

侯友宜肯定教育局超前部署線上教學與「停班不停學」的親師生教學研習，要求對補習班、安親班嚴加督導查察防疫作為。

他肯定社會局限制各社福機構入館人數，同時要求滾動式檢討長期照顧機構防疫作為，照顧抵抗力較弱的長輩。春節即將來臨，對人潮容易聚集的市場等，加強人流管制與防疫措施。

侯友宜 居家檢疫

延伸閱讀

北市發言人酸「恐嚇民眾」 侯友宜5字回擊

侯友宜點名補習班、安親班 寒假期間勿成破口

新北隔離人數估4、500？ 北市發言人：不要恐嚇民眾

「挺直腰桿、杜絕關說」侯友宜：警人事一條鞭 拒關說

相關新聞

台北果菜市場員工未戴口罩遭檢舉 市場處：加強督導

部立桃園醫院群聚感染，北台灣疫情升溫，但有民眾檢舉，台北市第一果菜市場內完全沒有防疫措施，大部分批貨攤商及拍賣人員未戴口...

影／猴狪鐵路持續搶修 除夕前3天全線通車目標可再提前

新北市瑞芳山區在猴硐國小對岸的台鐵邊坡12月4日大面積崩塌，鐵路運輸中斷10天後，搶通東正線雙向行車。台鐵原規畫西正線在...

五股守讓堂書香圍爐 來借書名廚教做年菜

為了讓民眾可以感受年節氣氛，新北市立圖書館五股分館特別在五股守讓堂的前埕打造年節圍爐的熱鬧氣氛，邀讀者一起提前到五股守讓...

北捷幹部年薪百萬卻遭爆「偷薪水的肥貓」 北捷回應了

台北捷運遭爆「養肥貓」！有北捷員工保料，台北捷運工會前理事長王裕文長期不工作，打著理事長名號請假外出參加其他工會活動，又...

警專校長今到中和警分局訪視實習生 心得分享意見交流

警專校長今到新北市警中和分局訪視警專38期實習生，以閒話家常方式關心學生實習狀況，進行心得分享意見交流，他與學生分享外勤...

台北電玩館場大小不如預期 進場人數下修7000人

2021台北國際電玩展預計於1月28日至1月31日於南港展覽館舉辦實體展覽，面對疫情再度加劇，主辦單位不畏懼仍會如期舉辦，北市衛生局今也至現場勘查，除表示會要求業者嚴格落實防疫措施，針對進場民眾也會進行人流管制。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。