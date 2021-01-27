侯友宜：支援桃園居家檢疫 鄰近6區將提供協助

鑑於桃園醫院武漢肺炎群聚升溫，新北市長侯友宜今天表示，將支援桃園的居家檢疫關懷，有必要時，由新北鄰近的樹林、鶯歌、林口、三峽、新莊、泰山等6區提供協助。

新北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第108次會議，上午在市府舉行。侯友宜聽取各單位報告防疫作為，接受聯訪時表示，去年的兵棋推演就是因應萬一大規模社區感染時，如何在不影響民生情況下，全民防衛總動員。

侯友宜要求民政局春節期間，居家檢疫關懷中心持續服務不打烊。尤其，桃園市的居家檢疫的人數龐大，由衛生局長陳潤秋、民政局長柯慶忠協助連結桃園是否需新北協助居家檢疫關懷，有必要時，由新北鄰近的樹林、鶯歌、林口、三峽、新莊、泰山等6區提供協助。

侯友宜強調，新北市的防疫作為與中央同步，且依照新北的防疫量能，行有餘力還會支援各縣市的防疫需求。依照以往新北居家檢疫服務能力，如果鄰近縣市有需求，將建立溝通與掌握的介面平台，從新北最鄰近的區塊相連結，調撥人力、物力、給予互相支援。

侯友宜說，會依據目前武漢肺炎（2019新冠狀病毒疾病，COVID-19）的病毒傳播速度、對經濟民生的衝擊、對區塊的影響，事先做好重新評估與準備。新北市將重新檢視去年演習兵棋推演，因應新一波的病毒攻擊。

侯友宜肯定教育局超前部署線上教學與「停班不停學」的親師生教學研習，要求對補習班、安親班嚴加督導查察防疫作為。

他肯定社會局限制各社福機構入館人數，同時要求滾動式檢討長期照顧機構防疫作為，照顧抵抗力較弱的長輩。春節即將來臨，對人潮容易聚集的市場等，加強人流管制與防疫措施。