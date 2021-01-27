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台北電玩館場大小不如預期 進場人數下修7000人

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市衛生局（左）與主辦單位（中）受訪表示，會限制電玩展區會場內人數。記者胡瑞玲／攝影
北市衛生局（左）與主辦單位（中）受訪表示，會限制電玩展區會場內人數。記者胡瑞玲／攝影

2021台北國際電玩展預計於1月28日至1月31日於南港展覽館舉辦實體展覽，面對疫情再度加劇，主辦單位不畏懼仍會如期舉辦，北市衛生局今也至現場勘查，除表示會要求業者嚴格落實防疫措施，針對進場民眾也會進行人流管制。

衛生局疾病管制科長余燦華指出，今日勘查重點包含請主辦單位做好工作人員健康管理、要求總量管制、人流分流、環境消毒包含場區及電梯等、落實防疫措施包含戴口罩、量體溫、實名制、手部消毒等。

每年電玩展都會吸引大批玩家入場，因應秋冬防疫政策，加上疫情加劇，原可容納1萬2000人的場館，將限制進場人數，下修至最多8000人，場內達8000人後，有人去才能放其他人進去，另進入口人流也要做好。

余燦華表示，會密切注意在活動期間是否發生社區感染或傳播或不明感染源，屆時疫情若變得更加緊繃，會依照SOP通知主辦單位。

經視察後，余燦華表示，發現展區內還有舞台跟佈景等物品，會佔掉原本有的坪數，為了符合一平方公尺可站1人，所以再度下修場內人數，將8000人改為7000人。

台北市電腦商業同業公會電通服務群數位內容組經理吳文榮說明，依據2021年1月20日中央流行疫情指揮中心對新冠肺炎疫情標準的規定，總共分為4級別，目前狀況還是第1級，會全力配合規定，採取實名制、手部消毒、量測體溫、全程戴口罩。

吳文榮表示，針對外界傳說電玩展會群聚60萬人，舉辦活動多年從未有60萬人次，現在一天就是7000人，4天展期就是2萬8000人的活動，陳時中也說「不可知、不可測的，不需要過去恐懼、恐慌；可知可測的就是勤洗手、戴好口罩」，不需要自己嚇自己，呼籲社會大眾不需過度恐慌。

另外，會場內都要求社交距離，但就如同搭捷運一樣，若是無法維持社交距離，就會要求全程戴口罩；對於7000人限制是否影響業績，吳說，非常時期共體時艱。

重要的是讓玩家體驗遊戲，銷售部分遊戲業者管道很多，現在都轉線上；會展原可展出200款遊戲，如今只展100款，其他都轉線上，對主辦單位而宜可減輕現場防疫壓力。

另外，針對下周即將舉辦的動漫展，余燦華表示，針對大型活動會請主辦單位實情做風險評估，包含員工健康管理計畫，現場防疫作業也要做好，若無法落實就建議暫緩或取消。

2021電玩展今年因應疫情，900展位有展出500個，留下更多空間保持社交距離。圖／北市衛生局提供
2021電玩展今年因應疫情，900展位有展出500個，留下更多空間保持社交距離。圖／北市衛生局提供

疫情 社交距離 口罩

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