全台最美市集「富地市場」防疫升級 座位加隔板禁試吃

被譽為「全台最美夜市」的富地市場去年底搬至台中草悟廣場，因應疫情升溫，台中市政府觀光旅遊局升級富地市場的防疫管制措施，包括加強公共區域清潔、提供酒精消毒、要求攤商強制戴口罩與體溫檢測、減少內用座位區並加裝隔板、停止試吃試用、出入口防疫標語及走動式勸導等，給民眾安心旅遊的環境。

觀旅局長林筱淇表示，草悟道是台中最綠意盎然的都會園道，周邊各種異國美食及風格小店林立，早已成為台中最核心的旅遊魅力據點，鄰近的草悟廣場日前由號稱全台最美夜市的「富地市場」進駐，集結美食、日式木作攤位、裝置藝術、燈光、音樂等元素，確實吸引大批旅客前來朝聖。

林筱淇說，國內疫情嚴峻，「富地市場」為草悟道周邊新興亮點，每逢假日遊客絡繹不絕，加上春節旅遊旺季即將來臨，防疫部署必須同步升級。除戴口罩、勤洗手及保持社交距離之外，市府特別加強廣場及攤位清潔消毒、強制市集攤商工作人員全面戴口罩、攤商每日檢測體溫、減少內用座位並加裝隔板、鼓勵停止試吃試用活動等工作，提升攤商及遊客防疫意識，也維護民眾健康與安全。