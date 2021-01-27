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全台最美市集「富地市場」防疫升級 座位加隔板禁試吃

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
減少內用座位並加裝隔板。圖／台中市府觀旅局提供
減少內用座位並加裝隔板。圖／台中市府觀旅局提供

被譽為「全台最美夜市」的富地市場去年底搬至台中草悟廣場，因應疫情升溫，台中市政府觀光旅遊局升級富地市場的防疫管制措施，包括加強公共區域清潔、提供酒精消毒、要求攤商強制戴口罩與體溫檢測、減少內用座位區並加裝隔板、停止試吃試用、出入口防疫標語及走動式勸導等，給民眾安心旅遊的環境。

觀旅局長林筱淇表示，草悟道是台中最綠意盎然的都會園道，周邊各種異國美食及風格小店林立，早已成為台中最核心的旅遊魅力據點，鄰近的草悟廣場日前由號稱全台最美夜市的「富地市場」進駐，集結美食、日式木作攤位、裝置藝術、燈光、音樂等元素，確實吸引大批旅客前來朝聖。

林筱淇說，國內疫情嚴峻，「富地市場」為草悟道周邊新興亮點，每逢假日遊客絡繹不絕，加上春節旅遊旺季即將來臨，防疫部署必須同步升級。除戴口罩、勤洗手及保持社交距離之外，市府特別加強廣場及攤位清潔消毒、強制市集攤商工作人員全面戴口罩、攤商每日檢測體溫、減少內用座位並加裝隔板、鼓勵停止試吃試用活動等工作，提升攤商及遊客防疫意識，也維護民眾健康與安全。

觀旅局呼籲，防疫新生活期間，民眾在旅遊過程中應確實遵循觀光場域的防疫規範，並做好自主健康管理，才能確保正常的生活。

要求攤商強制戴口罩與體溫檢測。圖／台中市府觀旅局提供
要求攤商強制戴口罩與體溫檢測。圖／台中市府觀旅局提供

口罩 林筱淇 草悟道

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