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影／猴狪鐵路持續搶修 除夕前3天全線通車目標可再提前
新北市瑞芳山區在猴硐國小對岸的台鐵邊坡12月4日大面積崩塌，鐵路運輸中斷10天後，搶通東正線雙向行車。台鐵原規畫西正線在農曆除夕前3天、2月8日恢復通車，交通部長林佳龍今天上午到工地了解搶修進度後表示，西正線通車時間可望再提前。
林佳龍說，今天是猴硐鐵道發生災害後第8次到現場了解狀況，東正線1個多月前已搶通，西正線預計2月8日通車，目前的進度超前，順利的話西正線有可能提前通車。
林佳龍表示，春節假期即將來臨，預期有大量的返鄉、出遊人潮會坐火車，當初設定除夕前3天西正線通車，現在可望提早，有助提升疏運能量。
回顧猴硐鐵道邊坡崩塌及搶災歷程，這處邊坡11月30日因連日大雨滑動，一開始電力桿先受影響，導致電車線異常，台鐵工務處緊急將電車線調至正位恢復通車。12月1日監看邊坡發現滑動加劇，上午封鎖西正線搶修，當晚東西正線全封，並以公路接駁應變。
台鐵噴漿搶修完成後恢復通車，但去年12月4日再次崩塌，災情更嚴重，造成東、西正線鐵道中斷。台鐵夜以繼日搶修10天，先搶通東正線，12月14日清晨起恢復單線雙向行駛。
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