快訊

評／立足審判之外的法官倫理？從司法風紀案談操守的悖論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／猴狪鐵路持續搶修 除夕前3天全線通車目標可再提前

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
交通部長林佳龍今天上午到新北瑞芳猴硐了解台鐵搶修進度後，指全線通車期程可望比原定2月8日提早早。圖／交通部提供
交通部長林佳龍今天上午到新北瑞芳猴硐了解台鐵搶修進度後，指全線通車期程可望比原定2月8日提早早。圖／交通部提供

新北市瑞芳山區在猴硐國小對岸的台鐵邊坡12月4日大面積崩塌，鐵路運輸中斷10天後，搶通東正線雙向行車。台鐵原規畫西正線在農曆除夕前3天、2月8日恢復通車，交通部長林佳龍今天上午到工地了解搶修進度後表示，西正線通車時間可望再提前。

林佳龍說，今天是猴硐鐵道發生災害後第8次到現場了解狀況，東正線1個多月前已搶通，西正線預計2月8日通車，目前的進度超前，順利的話西正線有可能提前通車。

林佳龍表示，春節假期即將來臨，預期有大量的返鄉、出遊人潮會坐火車，當初設定除夕前3天西正線通車，現在可望提早，有助提升疏運能量。

回顧猴硐鐵道邊坡崩塌及搶災歷程，這處邊坡11月30日因連日大雨滑動，一開始電力桿先受影響，導致電車線異常，台鐵工務處緊急將電車線調至正位恢復通車。12月1日監看邊坡發現滑動加劇，上午封鎖西正線搶修，當晚東西正線全封，並以公路接駁應變。

台鐵噴漿搶修完成後恢復通車，但去年12月4日再次崩塌，災情更嚴重，造成東、西正線鐵道中斷。台鐵夜以繼日搶修10天，先搶通東正線，12月14日清晨起恢復單線雙向行駛。

交通部長林佳龍今天上午到新北瑞芳猴硐了解台鐵搶修進度後，指全線通車期程可望比原定2月8日提早早。圖／交通部提供
交通部長林佳龍今天上午到新北瑞芳猴硐了解台鐵搶修進度後，指全線通車期程可望比原定2月8日提早早。圖／交通部提供
交通部長林佳龍（右）今天上午到新北瑞芳猴硐了解台鐵搶修進度後，指全線通車期程可望比原定2月8日提早早。圖／交通部提供
交通部長林佳龍（右）今天上午到新北瑞芳猴硐了解台鐵搶修進度後，指全線通車期程可望比原定2月8日提早早。圖／交通部提供

台鐵 猴硐 林佳龍

延伸閱讀

過年「雞佛料理」無限吃！千葉火鍋2月好康一次看，壽星吃鍋最低5折

往年5千人排隊！西港慶安宮除夕開廟門發歲錢今年取消

除夕前後3天有大事！命理師提醒「注意安全」 網嚇壞：毛毛的

台鐵：全新最美區間車清明連假前上路、猴硐春節搶通

相關新聞

影／猴狪鐵路持續搶修 除夕前3天全線通車目標可再提前

新北市瑞芳山區在猴硐國小對岸的台鐵邊坡12月4日大面積崩塌，鐵路運輸中斷10天後，搶通東正線雙向行車。台鐵原規畫西正線在...

北市國中小新移民子女學生數破萬約占5% 陸港澳居半

台北市主計處今天公布109 學年度，台北市國中、國小學生數分別為6.5萬人及12.2萬人。其中原住民學生數有1993人，...

春節連假北市防疫垃圾照常收運 落實垃圾分流

新冠肺炎疫情持續，北市環保局表示，為使居家隔離、居家檢疫者及防疫旅館檢疫旅客所產出垃圾(下稱防疫垃圾)與一般垃圾分流，均...

侯友宜點名補習班、安親班 寒假期間勿成破口

新北市長侯友宜今日主席市政會議，在下令限縮寒假活動規模後，他再點名安親班、補習班等課後輔導單位，認為有些課後輔導單位環境...

北市花季連3棒 賞花有「疫」套

有台版富良野花海之稱的「北投社三層崎花季」昨開幕，接下來有月底內湖樂活夜櫻季、2月5日陽明山花季等。北市副市長彭振聲說，...

龍山寺地下街更新 月底完工

北市龍山寺地下街更新工程將在1月底完工，副市長彭振聲昨視察地下街空調、天花板及照明更新工程，台北市捷運工程局表示，更新工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。