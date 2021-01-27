侯友宜點名補習班、安親班 寒假期間勿成破口

新北市長侯友宜今日主席市政會議，在下令限縮寒假活動規模後，他再點名安親班、補習班等課後輔導單位，認為有些課後輔導單位環境較學校差，一定要落實防疫，避免成為漏洞。

侯友宜先前指出，寒假如冬令營等相關活動，參與人數須控制在50人以下，如果沒把握無法落實防疫，都應取消。

侯友宜今天則特別點名課後輔導單位，認為某些安親班、補習班環境不如學校，常有多人群聚，在防疫上憂心有缺失，除市府加強督導之外，課後輔導單位也應限縮班級人數並確保實名制，且要環境消毒也要做好。

自疫情爆發後，侯友宜認為，新北市都在超前部署，特別架設「新北市親師生平台」，讓師生可以透過數位學習避免接觸，未來也應持續做好準備，避免疫情擴大後影響學生學習。

教育局局長張明文表示，在後疫情時代，數位學習是未來發展重點，新北除首創親師生學習平台之外，寒假期間也會盤點可以作為線上課程的平台，如透過YouTube、Podcast等方式，行政上也透過視訊開會降低群聚風險，做好萬全準備。