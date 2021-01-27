快訊

評／立足審判之外的法官倫理？從司法風紀案談操守的悖論

列車長收到隔離通知？ 台鐵5點聲明證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜點名補習班、安親班 寒假期間勿成破口

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜點名安親班、補習班在寒假應特別注意防疫措施。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜點名安親班、補習班在寒假應特別注意防疫措施。記者張哲郢／攝影

新北市長侯友宜今日主席市政會議，在下令限縮寒假活動規模後，他再點名安親班、補習班等課後輔導單位，認為有些課後輔導單位環境較學校差，一定要落實防疫，避免成為漏洞。

侯友宜先前指出，寒假如冬令營等相關活動，參與人數須控制在50人以下，如果沒把握無法落實防疫，都應取消。

侯友宜今天則特別點名課後輔導單位，認為某些安親班、補習班環境不如學校，常有多人群聚，在防疫上憂心有缺失，除市府加強督導之外，課後輔導單位也應限縮班級人數並確保實名制，且要環境消毒也要做好。

自疫情爆發後，侯友宜認為，新北市都在超前部署，特別架設「新北市親師生平台」，讓師生可以透過數位學習避免接觸，未來也應持續做好準備，避免疫情擴大後影響學生學習。

教育局局長張明文表示，在後疫情時代，數位學習是未來發展重點，新北除首創親師生學習平台之外，寒假期間也會盤點可以作為線上課程的平台，如透過YouTube、Podcast等方式，行政上也透過視訊開會降低群聚風險，做好萬全準備。

侯友宜 寒假

延伸閱讀

新北隔離人數估4、500？ 北市發言人：不要恐嚇民眾

「挺直腰桿、杜絕關說」侯友宜：警人事一條鞭 拒關說

新北各大宮廟停辦春節活動 侯友宜感謝大家配合

柯文哲喊控管每日入境人數 侯友宜：我們歡迎國人回家

相關新聞

影／猴狪鐵路持續搶修 除夕前3天全線通車目標可再提前

新北市瑞芳山區在猴硐國小對岸的台鐵邊坡12月4日大面積崩塌，鐵路運輸中斷10天後，搶通東正線雙向行車。台鐵原規畫西正線在...

北市國中小新移民子女學生數破萬約占5% 陸港澳居半

台北市主計處今天公布109 學年度，台北市國中、國小學生數分別為6.5萬人及12.2萬人。其中原住民學生數有1993人，...

春節連假北市防疫垃圾照常收運 落實垃圾分流

新冠肺炎疫情持續，北市環保局表示，為使居家隔離、居家檢疫者及防疫旅館檢疫旅客所產出垃圾(下稱防疫垃圾)與一般垃圾分流，均...

侯友宜點名補習班、安親班 寒假期間勿成破口

新北市長侯友宜今日主席市政會議，在下令限縮寒假活動規模後，他再點名安親班、補習班等課後輔導單位，認為有些課後輔導單位環境...

北市花季連3棒 賞花有「疫」套

有台版富良野花海之稱的「北投社三層崎花季」昨開幕，接下來有月底內湖樂活夜櫻季、2月5日陽明山花季等。北市副市長彭振聲說，...

龍山寺地下街更新 月底完工

北市龍山寺地下街更新工程將在1月底完工，副市長彭振聲昨視察地下街空調、天花板及照明更新工程，台北市捷運工程局表示，更新工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。