聽新聞
test
0:00 / 0:00
侯友宜點名補習班、安親班 寒假期間勿成破口
新北市長侯友宜今日主席市政會議，在下令限縮寒假活動規模後，他再點名安親班、補習班等課後輔導單位，認為有些課後輔導單位環境較學校差，一定要落實防疫，避免成為漏洞。
侯友宜先前指出，寒假如冬令營等相關活動，參與人數須控制在50人以下，如果沒把握無法落實防疫，都應取消。
侯友宜今天則特別點名課後輔導單位，認為某些安親班、補習班環境不如學校，常有多人群聚，在防疫上憂心有缺失，除市府加強督導之外，課後輔導單位也應限縮班級人數並確保實名制，且要環境消毒也要做好。
自疫情爆發後，侯友宜認為，新北市都在超前部署，特別架設「新北市親師生平台」，讓師生可以透過數位學習避免接觸，未來也應持續做好準備，避免疫情擴大後影響學生學習。
教育局局長張明文表示，在後疫情時代，數位學習是未來發展重點，新北除首創親師生學習平台之外，寒假期間也會盤點可以作為線上課程的平台，如透過YouTube、Podcast等方式，行政上也透過視訊開會降低群聚風險，做好萬全準備。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言