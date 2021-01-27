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北市國中小新移民子女學生數破萬約占5% 陸港澳居半

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市主計處今天公布109 學年度，台北市國中、國小學生數分別為6.5萬人及12.2萬人。本報資料照片
台北市主計處今天公布109 學年度，台北市國中、國小學生數分別為6.5萬人及12.2萬人。本報資料照片

北市主計處今天公布109 學年度，台北市國中、國小學生數分別為6.5萬人及12.2萬人。其中原住民學生數有1993人，以阿美族占4成9為最多；另，新移民子女學生數共1萬440人，約占學生總數的5%左右，其中父或母的原屬國籍別，以大陸地區、香港及澳門占5成1為大宗。

主計處表示，依據北市教育局統計，109學年度北市國民中學學生數計6.5萬人，比上學年度增加791人，增幅1.2%，平均每班有27.8位學生，平均每位教師教導9.3位學生；同學年度北市國小學生數計12.2萬人，較上學年度增加1982人，增幅1.6%，平均每班26.6位學生，平均每位教師教導12.5位學生。

至於原住民學生及新移民子女學生數，國中、小學共計1993人，以阿美族最多；至於新移民子女學生數，共計1萬440人。

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