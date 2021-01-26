快訊

陸女搭機返國瞞疫情「害60人隔離」 超慘下場曝

新冠肺炎下的運動末世：「運動泡泡」政策的裡與外

汐止小坑路邊坡落差三樓高 民眾心驚盼做護欄

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區汐平路與小坑路口邊坡出現三層樓高的落差，市議員張錦豪服務處將反應相關單位施作護欄，保障行車安全。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區汐平路與小坑路口邊坡出現三層樓高的落差，市議員張錦豪服務處將反應相關單位施作護欄，保障行車安全。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區汐平路與小坑路口，最近邊坡補強工程做好，卻很明顯的出現三層樓高的落差，儘管有立了防撞杆，不過，每天騎車經過的里民還是覺得有點恐怖，怕不小心衝到底下的坡崁，今(26)日市議員張錦豪服務處就到現場關心，將反應相關單位施作護欄，保障行車安全。

民眾說，在汐止小坑路靠近汐平路是斜坡，原本路就不寬，尤其前陣子市府進行邊坡補強排水改善工程，把原本的土林清開後，落差更明顯，騎機車經過這一段都覺得有點恐怖，希望能夠施作護欄。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，主要是小坑路的民眾一直陳情，在轉彎處前後，前面是水泥護欄，後方也做了鐵護欄，但中間卻只設置了防撞桿，就怕撞過去，汽機車還是容易衝到底下去，從路面到底下有三樓高的落差，所以，也將建議相關單位施作護欄，另外，緊鄰的排水溝，只做了一半，就差中間二十米沒有做，因為路窄經常有汽機車為了會車而卡進水溝裡，所以，居民陳情今年能夠將希望剩下的一半能夠補做，保障用路人安全。

汐止

延伸閱讀

地面濕滑設施舊 汐止文化白雲公園要新貌

車禍不斷 汐止大同、福德路口人車爭道危險

大門進出不便 汐止忠厚市場擬調整卸貨區

汐止招商街通學路又髒又亂 將綠美化增照明

相關新聞

12月降雨26天 新北道路冒7620坑洞創新高

北台灣上月接連降雨也讓路面出現許多坑洞，新北12月共降雨26天，再加上附近都有工地重車頻繁出入，讓新北道路出現7620坑...

影／板橋音樂公園男童撞破頭縫14針 交通局承諾改善防護

新北市板橋音樂公園23日發生一起男童受傷見血事件，今日在新北市議員葉元之與男童家長一同會勘，認為公園防護不足且無明顯告示...

雙溪市場陰暗、高低落差 地方要求美化改造

雙溪區公有零售市場自三十年前落成後，未曾進行過整修，地磚破損狀況不少，且多處入口地面有高低落差，對長者並不友善，室內陰暗更影響採買觀感，新北市議員林裔綺今(26)日會勘，要求市場處進行總體檢改善現況。

買漁貨不怕沒現金 龜吼漁港設ATM提款機

萬里區龜吼漁夫市集及附近的海鮮攤商及餐廳業者林立，消費大多是收取現金，不過周邊都沒有可以領錢的提款機，最近要跑到萬里市區或是野柳的便利商店，因此，市議員張錦豪尋找腹地設置ATM提款機，終於成功設立，而ATM的設置也讓龜吼漁港周邊的漁貨販售業績提升不少。

汐止小坑路邊坡落差三樓高 民眾心驚盼做護欄

汐止區汐平路與小坑路口，最近邊坡補強工程做好，卻很明顯的出現三層樓高的落差，儘管有立了防撞杆，不過，每天騎車經過的里民還是覺得有點恐怖，怕不小心衝到底下的坡崁，今(26)日市議員張錦豪服務處就到現場關心，將反應相關單位施作護欄，保障行車安全。

下架中國製區間測速設備 東山科技喊冤：均向台廠採購

交通部長林佳龍宣布，區間測速廠商若無法證明產地非中國、並切結零組件非中國製造者，須先下架，先前遭爆料負責北市自強隧道區間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。