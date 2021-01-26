汐止小坑路邊坡落差三樓高 民眾心驚盼做護欄

汐止區汐平路與小坑路口，最近邊坡補強工程做好，卻很明顯的出現三層樓高的落差，儘管有立了防撞杆，不過，每天騎車經過的里民還是覺得有點恐怖，怕不小心衝到底下的坡崁，今(26)日市議員張錦豪服務處就到現場關心，將反應相關單位施作護欄，保障行車安全。

民眾說，在汐止小坑路靠近汐平路是斜坡，原本路就不寬，尤其前陣子市府進行邊坡補強排水改善工程，把原本的土林清開後，落差更明顯，騎機車經過這一段都覺得有點恐怖，希望能夠施作護欄。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，主要是小坑路的民眾一直陳情，在轉彎處前後，前面是水泥護欄，後方也做了鐵護欄，但中間卻只設置了防撞桿，就怕撞過去，汽機車還是容易衝到底下去，從路面到底下有三樓高的落差，所以，也將建議相關單位施作護欄，另外，緊鄰的排水溝，只做了一半，就差中間二十米沒有做，因為路窄經常有汽機車為了會車而卡進水溝裡，所以，居民陳情今年能夠將希望剩下的一半能夠補做，保障用路人安全。