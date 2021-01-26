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買漁貨不怕沒現金 龜吼漁港設ATM提款機

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里區龜吼漁港經市議員張錦豪爭取設置ATM提款機設立，也讓漁港周邊的漁貨販售業績提升不少。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區龜吼漁港經市議員張錦豪爭取設置ATM提款機設立，也讓漁港周邊的漁貨販售業績提升不少。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區龜吼漁夫市集及附近的海鮮攤商及餐廳業者林立，消費大多是收取現金，不過周邊都沒有可以領錢的提款機，最近要跑到萬里市區或是野柳的便利商店，因此，市議員張錦豪尋找腹地設置ATM提款機，終於成功設立，而ATM的設置也讓龜吼漁港周邊的漁貨販售業績提升不少。

附近的餐廳業者指出，以往遊客到餐廳用餐都會受到身上所剩現金的限制，只敢點所剩現金以內的餐點，現在因為步行就可以找到ATM，民眾就算點超過預算也可以就近領取，如此一來也讓業績有所提升。

市議員張錦豪表示，設立在龜吼停車場旁的郵局ATM提款機，不僅便利了遊客，更加也讓龜吼漁港附近的居民領錢、匯錢都方便，也呼籲民眾，郵局每年都會評估各地ATM提款機的使用率增減設備，希望民眾可以多加利用，不要讓如此便利的設施被評估使用率過低而回收了。

提款機 萬里 龜吼漁港

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