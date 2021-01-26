雙溪市場陰暗、高低落差 地方要求美化改造

雙溪區公有零售市場自三十年前落成後，未曾進行過整修，地磚破損狀況不少，且多處入口地面有高低落差，對長者並不友善，室內陰暗更影響採買觀感，新北市議員林裔綺今(26)日會勘，要求市場處進行總體檢改善現況。

雙溪里長盧燈煌表示，雙溪市場三十年來破舊且未做過整修，外觀上有許多需要新北市市場處協助的部分，因為雙溪市場的黑豬肉攤相當有名，今年因為開放美豬的議題，更有基隆、台北跨區前來採買的民眾，未來加上三貂嶺自行車道開通，勢必會帶來更多人潮，希望盡快能改善市場環境，增進雙溪區的觀光品質。

雙溪區公有零售市場自治會總幹事蔡志祥表示，因為市場內部光線陰暗，且有豬肉攤，民眾大多會避開生熟食不同區域，而不在市場內部飲食，但是靠近路邊的空間不大，且容易下雨滴水，銜接馬路的部份高低落差很大，常看到老人家從農會過來跨階梯時不穩跌倒，建議設置扶手或無障礙坡道。

新北市議員林裔綺表示，今天會勘包括市場陰暗的氛圍，要求市場處重新思考雙溪市場的內部採光，並且關於廁所及地面的無障礙設施要更加強，會勘後要求新北市市場處進行總體檢，詳列改善項目，希望今年能爭取經費為雙溪市場美化改造。