五股垃圾山廠家改善工程獲准113件 8月底前要完工

五股垃圾山原先違章廠家林立、雜草叢生、隨意堆置廢棄物，市府推動擴大五股都市計畫，於去年積極輔導地主持續植生綠化，陸續將閒置土地重新活化供民眾休憩娛樂，同時也積極輔導納管業者，盼帶給五股居民嶄新風貌。

新北市副市長謝政達表示，五股垃圾山中興路以北國有地綠化進度，總計未來綠化面積約為44.95公頃，中興路以南道路開闢一區道路、二區綠軸及三區道路皆已完成。範圍內總廠家計677家，送件廠家為220家，並已於去（109）年12月31日完成興辦事業計畫、用地變更及建築許可三階段審查，總計核准161件。

後續市府將持續追蹤核准廠家改善工程及使用許可取得進度113件，目前已有2件申請案取得使用許可，預計今年8月底前完成所有建築行為，未來沒有在8月31日前取得臨時使用許可者將納入強制拆除對象。

謝政達指出，今日所視察環境植生綠化的土地，位於市府開闢的中央軸帶旁，現為一般農業區農牧用地，也是私有土地，面積8385平方公尺，地主並未提出相關使用申請，因此依照市府規定恢復土地合法使用。

目前地主自行種植油菜，逐漸恢復農牧用地使用，對比昔日違章建築物及水泥鋪面的狀態，環境已改善許多，未來範圍內農業用地亦將持續恢復農業用地的樣態，提供更多的綠化空間，給予當地市民更優質的環境。

在五股垃圾山有4000平方公尺用地的林姓地主表示，目前有3家業者向她承租用地，在過程中除了有市府的協助，業者對於改善工程沒有特別反彈，反而主動多空出一小塊綠美化環境，改善完後廠房外觀及公安問題也都解決。