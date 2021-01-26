汐止白雲里募集愛心 發紅包、物資好過年

再二個多禮拜，就要過年了，不過，有些家庭卻是需要大家的協助，汐止白雲里的里長陳俊地募集愛心幫助弱勢，而今年和幾位善心人士、宮廟，集資做愛心，昨(25)日在活動中心發放了每戶五個紅包及生活物資，給低收入戶及清寒家庭，場面溫馨。

白雲里長陳俊地說，每年這時候都和幾位善心人士、還有里內宮廟，有錢出錢，幫助需要的人，連續十幾年來，募集愛心，發送紅包還有物資，給里內的低收入戶及清寒家庭。

寒冬送暖做愛心，關懷弱勢，在大家的集資下，當天每戶發放五個紅包、還有許多生活物資，像是白米、麵條、沙拉油等等，希望有能力的人，一起幫助需要幫助的人，寒冬送暖，讓接受的里民，都好感動。

包括白雲里長、白雲石財神廟、汐止北門天明宮等單位，捐助愛心，而今年弱勢、低收入戶比往年多，不過，愛心不減，當天也將物資親手送到需要幫助的人手上，過年前寒冬送暖，陳俊地里長也說，這樣的愛心，還會持續下去，希望讓每位里民，都能過個好年。