五股交流道周邊0.7公頃用地變更 將供新匝道使用

萬里區龜吼漁夫市集及附近的海鮮攤商及餐廳業者林立，消費大多是收取現金，不過周邊都沒有可以領錢的提款機，最近要跑到萬里市區或是野柳的便利商店，因此，市議員張錦豪尋找腹地設置ATM提款機，終於成功設立，而ATM的設置也讓龜吼漁港周邊的漁貨販售業績提升不少。

2021-01-26 18:46