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五股交流道周邊0.7公頃用地變更 將供新匝道使用

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
五股交流道周邊車流眾多。圖／新北交通局提供
五股交流道周邊車流眾多。圖／新北交通局提供

國道1號五股交流道有多處車流匯集，加上平面道路動線複雜，經常出現塞車，新北市府爭取北入及北出匝道改善工程，前年經中央核定。新北城鄉局表示，新北市都委會22日已審議通過，將新設交流道周邊部分農業區、河川區變更為道路用地兼供高速公路使用，總面積約0.73公頃，目標今年通過內政部審議。

新北城鄉局指出，五股交流道因國道、快速道路、平面車道等車流交會於新五路、楓江路口，長期壅塞。將於國道1號既有北入北出匝道設置高架匝道，跨越楓江路口，紓解號誌化路口車流延滯，並可加強國道與快速道路串連。完工後預估新五路道路服務水準將由E至F級提升至D級，減少車行交織，降低事故率。

城鄉局都市計畫科長鄭博仁表示，配合五股交流道改善工程，計畫將楓江路周邊部分農業區、河川區變更為道路用地兼供高速公路使用，涉及五股區變更面積0.5324公頃(道兼高0.3283公頃、河兼道及高0.2041)、泰山區變更面積0.2015公頃(道路用地0.1574，道兼高0.0441)，新北市都委會22日已審議通過，後續將提報內政部審議，希望今年底前可以通過。

另對於計畫公開展覽期間，地方民眾關注的土地徵收問題，城鄉局表示，除儘可能利用既有新五路土地，提出影響最小範圍路線，若地主提出土地使用同意書供市府先行使用，將保留參與後續擴大泰山都市計畫整體開發權利，市府更將提供公告現值三成獎勵金。

城鄉局長黃國峰說，為改善五泰地區交通擁塞問題，市府積極與高速公路局共同推動五股交流道改善工程，將持續召開用地取得公聽會與民眾溝通，以加速推動新北市重大交通建設。

五股交流道改善工程案都市計畫示意圖。圖／新北城鄉局提供
五股交流道改善工程案都市計畫示意圖。圖／新北城鄉局提供

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