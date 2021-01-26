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菁桐老街DIY「無限列車」 搶搭鬼滅之刃熱潮

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
平溪區菁桐老街DIY一台「無限列車」，搶搭「鬼滅之刃」熱潮，供遊客上車體驗合影留念。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區菁桐老街DIY一台「無限列車」，搶搭「鬼滅之刃」熱潮，供遊客上車體驗合影留念。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區菁桐老街凹坑補洞不少，新北市議員林裔綺向市府爭取五百萬元經費改善，包括礦業生活館、人行廣場等周邊環境美化，而老街商家也為此自發性地，整修舊火車油槽附近的小花園設施，並自行DIY一台「無限列車」，搶搭「鬼滅之刃」熱潮，供遊客上車體驗合影留念。

新北市議員林裔綺表示，自去年開始，平溪區因為肺炎疫情，外籍遊客大量減少，特別在質詢中向新北市府爭取經費，趁生意蕭條時期，改善老街美觀，提升國際觀光景點品質，「菁桐老街鋪面及周遭環境再造工程」說明會，向各商家及居民溝通施作方向，並討論出將在二二八連假過後的3/2至4/15進行工程施作，以影響程度最低的方式，盡快完成老街新鋪面的施設。

平溪區長曾繁盛表示，這次的工程包括已在進行中的礦業生活館周邊場館硬體改善，還有人行廣場的安全性加強，老街也將從舊式較容易破損的鋪面，變為更耐車輛碾壓的工法，並以不特別搶眼的灰色摩石子材質施作，希望能讓菁桐老街呈現更安全、宜人的新面貌。

菁桐坑文化觀光推展協會理事長李溫泉表示，讓老街呈現更好的觀光品質，是大家這次的共識，因此店家街相當配合此次的工程期程，商圈也貢獻己力，將原本荒廢的舊火車油槽，改造成幸福郵箱，並搭設木椅、木製裝置藝術，提供民眾坐下拍照的新打卡點，而商圈們也搶搭「鬼滅之刃」熱潮，以裝潢剩餘木材，結合二手的老人代步車馬達，搭設成「無限列車」火車頭，可供大人小孩乘坐，並能在店家指導下操作前行倒車，歡迎民眾把握寒假及過年期間，前來菁桐老街走走。

老街 平溪

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