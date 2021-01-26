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打造龍山寺地下街通透購物空間 月底迎接遊客年節採購

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
龍山寺地下街更新工程預計1月底完工。圖／北市捷運局提供
龍山寺地下街更新工程預計1月底完工。圖／北市捷運局提供

北市龍山寺地下街更新工程將在1月底完工，北市副市長彭振聲今前往視察地下街空調、天花板及照明更新工程，台北捷運局表示，更新工程完工後，將能提供民眾更通透明亮購物空間，適逢農曆年節將至，龍山寺將湧入過年祈福的大批香客，盼龍山寺地下街展現除舊布新及「牛」轉乾坤的新氣象。

捷運局指出，北市市場處於2018年將龍山寺地下街更新工程的設計、監造及相關業務，妥託捷運局代辦，捷運則則採統包方式遊廠商負責設計及施工，工程自2019年1月15日開工，預計今年1月底完工。

更新工程包含龍山寺地下街B1層公共區、店鋪、行政中心天花板及照明更新；B1及B2層空調設備汰換，包含冰水主機、泵浦、空調箱、冷卻水塔及監控電腦等。

捷運局說明，施工期間均與店家、地下街自治會召開多次說明會及協調會，由於施作期間店家需暫停營業，為此會盡可能縮小施工影響範圍，並降低民眾購物動線及店家營業不便影響。

每層分以4至6家店鋪作為分區施作單位，每區施工期約15日，為了避免工程延宕影響店家生意，捷運局除了協助店家將商品先移至暫置區存放，並要求嚴格施工廠商於預定期限內完工。

捷運局表示，更新地面層冷卻水塔期間，將有14日無法提供地下街冷氣空調，為了順利如期如質完工，且不影響地下街商家營運，施工廠商將選擇適當施工時，像是在氣溫較低冷時候。

同時在商場佈點進行空氣品質及溫度測量、紀錄，監控相關空氣品質是否符合規範標準，以利空氣品質及溫度變化時，能第一時間應變處置。

捷運局表示，捷運局除提供民眾便捷交通運輸服務外，也參與更新捷運站周遭市政建設，包含代辦龍山寺地下街更新工程、站前地下街空調更新工程等，提供民眾更舒適購物空間。

捷運 龍山寺

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