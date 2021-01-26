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新北公園受傷意外頻傳 多為民眾不當使用導致

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市議員葉元之與男童家長討論板橋音樂公園當初造成男童受傷的石椅是否有改善空間。記者張哲郢／攝影
新北市議員葉元之與男童家長討論板橋音樂公園當初造成男童受傷的石椅是否有改善空間。記者張哲郢／攝影

新北市板橋音樂公園日前傳出有男童在共融遊戲區受傷送醫，是音樂公園自去年底重啟以來首起意外。板橋區公所表示，平時都有專人在巡查各地公園，過去幾次受傷案例多半是民眾不當使用而導致，呼籲民眾要遵照告示上的安全規範再遊玩最保險。

新北市長侯友宜上任後持續推動綠美學，板橋音樂公園正好是新北第100座共融式公園，在去年底才剛跟著停車場正式啟用，但不到2個月就傳出孩童受傷意外。

新北市議員葉元之今日與受傷男童家長會勘板橋音樂公園，交通局與板橋區公所代表也一同出席。板橋區公所指出，各公園隸屬的主管機關不同，但最終的維護、管理責任都會落在區公所身上。

公園傳出意外受傷並不少見，據板橋區公所接獲過去案例來看，許多受傷事件都是民眾不當使用而導致，區公所建議民眾該使用設施前都需閱讀一旁告示牌，避免不當使用造成悲劇。

除不當使用外，過去也曾發生過因人為、天然等問題而造成民眾受傷的消息。新北各區公所表示，公園遊戲場都有經過遊戲場域認證，平時會有駐點人員巡查，一旦發現設施有問題或突發狀況，就會回報給公所處理。

各區公所也呼籲民眾，在公園如果發生任何狀況，第一時間可回報給所屬區公所；若有民眾有受傷可以立即報警，透過警方也能聯繫到區公所，且公園皆有投保公共意外責任險，可協助民眾辦理後續理賠。

侯友宜

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