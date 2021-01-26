新北公園受傷意外頻傳 多為民眾不當使用導致

新北市板橋音樂公園日前傳出有男童在共融遊戲區受傷送醫，是音樂公園自去年底重啟以來首起意外。板橋區公所表示，平時都有專人在巡查各地公園，過去幾次受傷案例多半是民眾不當使用而導致，呼籲民眾要遵照告示上的安全規範再遊玩最保險。

新北市長侯友宜上任後持續推動綠美學，板橋音樂公園正好是新北第100座共融式公園，在去年底才剛跟著停車場正式啟用，但不到2個月就傳出孩童受傷意外。

新北市議員葉元之今日與受傷男童家長會勘板橋音樂公園，交通局與板橋區公所代表也一同出席。板橋區公所指出，各公園隸屬的主管機關不同，但最終的維護、管理責任都會落在區公所身上。

公園傳出意外受傷並不少見，據板橋區公所接獲過去案例來看，許多受傷事件都是民眾不當使用而導致，區公所建議民眾該使用設施前都需閱讀一旁告示牌，避免不當使用造成悲劇。

除不當使用外，過去也曾發生過因人為、天然等問題而造成民眾受傷的消息。新北各區公所表示，公園遊戲場都有經過遊戲場域認證，平時會有駐點人員巡查，一旦發現設施有問題或突發狀況，就會回報給公所處理。

各區公所也呼籲民眾，在公園如果發生任何狀況，第一時間可回報給所屬區公所；若有民眾有受傷可以立即報警，透過警方也能聯繫到區公所，且公園皆有投保公共意外責任險，可協助民眾辦理後續理賠。