12月降雨26天 新北道路冒7620坑洞創新高

北台灣上月接連降雨也讓路面出現許多坑洞，新北12月共降雨26天，再加上附近都有工地重車頻繁出入，讓新北道路出現7620坑洞創下新高，新北養護工程處指出，若出現坑洞都會及時修補，避免行車出現危險。

新北統計2020年7月到12月路面坑洞、龜裂平均件數為7074件，12月就有7620件創下新高，養工處統計，道路坑洞、龜裂最多集中在中和中正路、汐止康寧路，合計約有500多處，其餘則在台64、國道出入口位置。

新北道安會報針對路平專案檢討，新北道安顧問指出，農曆春節即將到來，坑洞若不處理過年期間會影響民眾，尤其今年又因為新冠肺炎疫情關係，私人運具可能會增加，盼過年前能將道路坑洞處理完畢。

養工處長馮兆麟說，12月道路坑洞、龜裂主因是雨天數多，再加上中和中正路附近有捷運工程、汐止康寧路有汙水下水道工程，因下雨路面有積水，重車駛過會把水下路面下壓，導致雨水破壞路面結構，而出現坑洞、龜裂。

馮兆麟表示，上月已跟台北捷運局達成共識，由於捷運工程期程較長，若路段已出現多處修補，台北捷運局固定時間就要重新翻修，等到所有的工程完畢後，全段道路也都須重新刨鋪。

至於汐止康寧街部分，馮兆麟說，汙水下水道工程預計農曆春節過後就會結束，等待工程結束後，整條道路會重新刨鋪；目前各公所、養工處的會派人巡檢道路，若出現坑洞會立即修補。