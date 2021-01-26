在地社團歲末送暖傳溫情 永和警聯手做愛心

新北市永和區五年級同學會等在地社團與永和警分局聯手發起歲末送暖傳溫情做寒冬送暖愛心活動，發放民生物資給永和轄內需要救助的弱勢家庭，發揮雪中送炭、急難救助之精神，讓永和區弱勢民眾在寒冬中也能感受到社會的溫暖與愛心。

今天這個寒冬送暖關懷活動，由新北市永和區五年級同學會及五年級同學會顧問團共同發起，與立委林德福服務處、新北市議會副議長陳鴻源服務處、新北市議員連斐璠、羅文崇服務處，及新北市警友會永和辦事處、中華民國緬甸經濟文化交流協會、樂華觀光夜市、福和光觀市集、永和獅子會、方鑫獅子會、海山獅子會、永和區調解委員會、永和區民權社區發展協會、新視波有線電視公司等地要社團及企業共同舉辦。

五年級同學會會長彭啟唐表示，五年級同學會及顧問團長期關心地方弱勢，每年舉辦公益活動捐助需要幫助的弱勢家庭或族群，去年的新冠肺炎疫情讓更多弱勢家庭雪上加霜，今天結合永和警分局，透過各派出所的管道，提供關懷救助全聯禮劵每名1000元，共發放119名，讓部分中低收入戶家庭生活得到幫助，也帶給貧困家庭一點點社會的溫暖，更希望能帶動更多的愛心投入社會各個需要幫助的角落，讓民眾有個溫馨的春節假期。

永和警分局指出，農曆春節即將到來「110年加強重要節日安全維護工作」自2月3日22時起至2月18日零時止，共有「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」三大工作主軸，分局長李宏振表示，年節期間使用網路交易為趨勢，務必要提防詐騙，提醒民眾記住「一聽、二掛、三查證」，如有提領大量現鈔，可撥打110申請護鈔等等，要讓民眾安心過好年。