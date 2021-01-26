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「挺直腰桿、杜絕關說」侯友宜：警人事一條鞭 拒關說

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導
新北市長侯友宜今到新北市警局出席治安會報並頒獎表揚去年12月的員警忠勤、忠義楷模，他並強調，警察人事一條鞭，政治人物不應插手干預，否則有可能影響到整個國家的團結。記者王長鼎／翻攝
新北市長侯友宜今到新北市警局出席治安會報並頒獎表揚去年12月的員警忠勤、忠義楷模，他並強調，警察人事一條鞭，政治人物不應插手干預，否則有可能影響到整個國家的團結。記者王長鼎／翻攝

新北市長侯友宜今天到新北市警局出席治安會報並頒獎表揚去年12月的員警忠勤、忠義楷模，「挺直腰桿、杜絕關說」，他強調，警察人事一條鞭，政治人物不應插手干預，否則有可能影響到整個國家的團結。

市長侯友宜表示，警政人事一條鞭，為了警察的尊嚴，一律要照規矩來，警察是穩定台灣及團結的最大安定力量，政治人物對警察人事不應插手干預，干預了就會影響到警察人事一條鞭的運作；進而影響到這股安定力量的運作；甚至影響整個國家的團結。他說，警察不要覺得自己很小，其實警察很大很重要，當群眾事件頻起，警察要負起捍衛治安的任務，他對警察期待非常高，因為只有警察可以捍衛守住台灣治安，更能凝聚台灣的團結。

「挺直腰桿、杜絕關說、照顧基層、貼近民意、侯黃做起」。侯友宜說，官僚是最大的傷害，官階不代表什麼，只是每個人扮演的角色不一樣，但為民服務的態度是一樣，隨著時代環境改變，要更貼地氣接地氣，警察跟民眾站在一起，如何反應民意解決民意困難，是共同目標，他身為大家長，更應該要照顧基層、體諒基層、支持基層，要同心齊力心連心在一起，杜絕官僚，並將民眾聲音完全聽進去，這才是當一個好警察的要件。

今天是新北市警局長黃宗仁新到任後第一次召開警政工作會報，侯友宜親自表揚109年12月份員警忠勤、忠義楷模共8人，並感謝員警熱心付出，守護新北市民安全。新當選市長於初到任時，他就成立公共安全聯合稽查小組，由市府工務、消防、城鄉、經發、警察局及拆除大隊組成，針對轄內八大行業、逃生避難劣勢所與大型出租套房、補習班及養護機構等，和大型賣場、電影院等高容留場所進行稽查，對於違規處所強制執行拆除，杜絕任何關說，扛起壓力，堅決給市民一個最優良的生活環境。

新北市長侯友宜今到新北市警局出席治安會報並頒獎表揚去年12月的員警忠勤、忠義楷模，他並強調，警察人事一條鞭，政治人物不應插手干預，否則有可能影響到整個國家的團結。記者王長鼎／翻攝
新北市長侯友宜今到新北市警局出席治安會報並頒獎表揚去年12月的員警忠勤、忠義楷模，他並強調，警察人事一條鞭，政治人物不應插手干預，否則有可能影響到整個國家的團結。記者王長鼎／翻攝
新北市長侯友宜今到新北市警局出席治安會報並頒獎表揚去年12月的員警忠勤、忠義楷模，他並強調，警察人事一條鞭，政治人物不應插手干預，否則有可能影響到整個國家的團結。記者王長鼎／翻攝
新北市長侯友宜今到新北市警局出席治安會報並頒獎表揚去年12月的員警忠勤、忠義楷模，他並強調，警察人事一條鞭，政治人物不應插手干預，否則有可能影響到整個國家的團結。記者王長鼎／翻攝

警察 侯友宜

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