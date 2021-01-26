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新北招商一條龍 創造逾7萬個就業機會

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
迪卡儂三重店開幕後為新北創造多個就業機會，其中78%員工都是新北市民。圖／經發局提供
迪卡儂三重店開幕後為新北創造多個就業機會，其中78%員工都是新北市民。圖／經發局提供

新北市「招商一條龍」對投資企業來說，是加速投資進程、打造企業未來新據點的重要政策，新北市經發局目前已透過招商，為新北創造7萬個就業機會，盼打造更好的生活環境，讓市民能夠在地安居樂業。

新北市2019年起推動「招商一條龍」服務，受理民間企業投資協助與投資用地協尋，至今共計服務390案，其中取得建照、工業區廠房新建改建立體化容積獎勵、行政程續加速完成及尋找建廠或營業據點用地等落實投資項目，共計111案，創造投資金額超過2534億。未來可陸續增加逾7萬個就業機會，讓市民可以在地安居和樂業。

新北市的公有土地招商案「新莊宏匯廣場」去年9月開幕後，已創造3555個就業機會，設籍新北市政府員工超過2000位，其中，中高階主管設籍新北市比例近7成、基層員工設籍新北市比例近6成。

宏匯廣場員工徐先生指出，自己住在板橋，原工作在台北市，後來被網羅至新莊協助籌備新商場，上班後發現，搭乘環狀線轉機場捷運上班，大幅縮減每日要人擠人的交通車程；此外，自己的小孩在中和念書，自己偶爾還能搭乘環狀線到中和接小孩下課。

另外，迪卡儂三重店也透過新北市就業服務處舉辦的7場徵才活動找到許多員工，店內78%基層員工都設住在新北市。

迪卡農員工中張小姐從南部遠嫁新北市三重，以前都得花上許多時間至內湖上班，現在轉到迪卡農上班，每日僅須花10分衝車程就可到公司。

另外，新北市府透過立體化方案受理至109年10月底審理通過也達到36案，新增投資金額超過為240億元，預計可提供超過1萬3000個就業機會，創造超過820億元產值，績效居全國之冠，總核定申請家數超過全國縣市總和。

新北市未來將持續推動「招商一條龍」，協助廠商投資障礙排除，讓企業更有信心及順利在新北市投資，並提供更多就業機會，讓市民可在新北安居樂業。

機場捷運 徵才活動

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