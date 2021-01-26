3浪犬化身老人機構樂齡犬 陪伴長者散步、復健

新北市汐止大同老人長期照護中心從9年前起陸續領養3隻米克斯，院長蔡銀表示，小黑、小白和丁丁原本是流浪犬，平常在院內不只陪伴爺爺奶奶，還是長輩們開心果、員工好夥伴、就如同機構守門人。

蔡銀分享，小黑、小白和丁丁從9年前起陸續流浪來照護中心附近，基於愛護生命及動物的心態，所以收養為照護中心的機構犬。3隻狗雖個性不同，但很懂事也很有規矩，從不會隨便進入到機構內，與人和睦相處也不會亂叫，平時堅守機構守衛工作，喜歡睡在園區或停車場角落，也有專屬的溫暖小窩．

蔡銀表示，住在照護中心的長輩都會透過簡單的肢體動作進行復健，天氣好時，長輩們就會出來散步透氣，3隻毛寶貝都會熱情湊上來圍繞迎接，讓喜歡毛孩的長輩都會特別期待出外和毛孩們互動。

近日因天氣變化大，不適合讓長者到園區活動，長輩們也比較少機會和小黑、小白、丁丁互動，蔡銀說，長者舉起手摸摸狗狗的動作，也是一種心靈和肢體的復建。

動保處表示，長輩和毛寶貝互動在心理上有撫慰之效，有時毛寶貝像孩子一樣，會向長輩撒嬌，幫助度過情緒低潮，給予適時的情感支持，維持身心健康，因此動保處積極推廣多元認養，若家中有獨居長者或老人福利機構想認養毛寶貝，歡迎致電專線02-29596353洽詢。