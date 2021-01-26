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影／板橋音樂公園男童撞破頭縫14針 交通局承諾改善防護

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
男童受傷後送醫後一共縫13針。圖／葉元之提供
男童受傷後送醫後一共縫13針。圖／葉元之提供

新北市板橋音樂公園23日發生一起男童受傷見血事件，今日在新北市議員葉元之與男童家長一同會勘，認為公園防護不足且無明顯告示。交通局承諾，會在2周內加裝防護措施並立告示牌，避免再有孩童受傷。

事件發生在板橋音樂公園共融式遊戲場，受傷男童從上方步道衝下人工草皮，因速度過快跌倒撞上緩衝區後的石椅，送醫後共縫13針。家長表示，當時她一時沒注意，等男童撞到發出巨大聲響後，回頭才看到自己孩子頭都是血。

交通局回應，該遊戲場所設置人工草皮一帶並非滑草區，起初單純要美觀遊戲場使用，孩子遊玩只能在旁邊兩側溜滑梯以及中間繩索區。

對此葉元之質疑，當下正有許多孩童於人工草皮遊玩，且不乏衝刺下坡的孩童，為何交通局沒明顯公告不能在人工草皮遊玩。

交通局表示，緩衝區的木屑足以在正常遊玩時預防撞到石椅，即便有人滑草，坐著滑也不會釀成受傷，只是當初沒想到有孩童會用衝的方式跑下人工草皮，會再加以檢討並改善。

葉元之說，國小以下兒童創意十足，會用各種方式去玩遊戲，原本就無法預測小朋友會怎麼玩，而是盡可能讓遊玩的環境更安全、舒適。

針對這次事件，當事人家長也能理解男童在使用上有不當的地方，但也希望市府加強保護，避免有些較愛玩的孩子因此受傷。

交通局表示對男童受傷感到遺憾，會請板橋區公所協助男童爭取保險理賠，此外也承諾，會在2周內加裝石椅防護墊，並在遊戲場周遭設置明顯告示牌，強調人工草皮區絕非滑草區，切勿不當使用遊戲場設施。

板橋區公所提醒民眾，在遊玩前請先遵守使用遊樂設施相關注意事項：

一、 詳細閱讀遊具標示牌告知之內容

二、 充分了解遊具使用方式

三、 配合遊具適用年齡之規定

四、 兒童之照顧者應陪同看顧

五、 確實遵守遊具使用之秩序

六、 注意遊具使用之警語

七、 留意設施是否缺損

新北市議員葉元之（右）帶著受傷男童家長（中）與交通局人員討論如何加強板橋音樂公園防護。記者張哲郢／攝影
新北市議員葉元之（右）帶著受傷男童家長（中）與交通局人員討論如何加強板橋音樂公園防護。記者張哲郢／攝影

葉元之

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