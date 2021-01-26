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水管施工八里狂塞整天 新北不滿水公司只罰3萬
自來水公司1月11日深夜在八里龍米路進行「五股獅子頭水管橋工程」，未料因連日降雨、開挖範圍大，12日上班尖峰時間幾乎占用所有車道，導致當天上午7點狂塞至晚間10點，新北市府指出，只輕罰3萬對包商不痛不癢。自來水公司指出，會再教育包商，若不適任就汰換廠商。
配合台北港與八里地區都市計畫發展，自來水公司在關渡橋端增設2萬噸龍形配水池，並在龍米路增設大管徑管線，施工期白天尖峰時段需撤除圍籬，鋪上防滑鐵板開放通行，不過開挖後範圍較大，鐵板無法承受車輛通行，導致占用車道無法通行車輛。
新北道安會報今檢討該工程，自來水公司北區工程處副處長涂明裕說，連日降雨開挖後發現土質鬆軟，且地下管線不如預期，最後呈現Z字型狀況，占用道路幅度較大，造成無法做到白天要開放往市區車道，造成用路人堵車深感抱歉。
涂明裕表示，工程前置作業未周延，且管線較深導致開挖後要增設擋土措施，且最後呈現Z字型大範圍開挖區，鋪設鐵板強度無法應付車輛通行，日間尖峰復舊困難，造成下班時間也無法全面開放通行。
新北副市長陳純敬說，自來水公司北工處依約開罰承包商3萬元，對包商來說是不痛不癢，當時延誤收工造成2萬多輛車塞在車陣約20多分鐘，金額不符比例原則，施工交通維持計畫審查需重新檢討，避免案例再發生。
新北交通局長鍾鳴時則說，審核交維計畫時有附布設圖，但事發時員警前往現場，施工單位道路挖掘的路證，僅用文字並未檢附布設圖，導致員警無法明確得知施工範圍，未來會要求路證都須檢附布設圖。
鍾鳴時也指出，該工程包商最後遭罰3萬元，對檢討沒有幫助，未來會更嚴格審查交維計畫、施工申請。涂明裕說，已依契約開罰，包商無法配合主管機關會再教育訓練，若不適任會予以淘汰，也會建議公司加重契約條款的罰則。
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