有機苦瓜驗出農藥 新北市抽驗春節元宵食品8件不合格

農曆春節將至，新北市衛生局抽驗216件應景食材，總計8件不合格，包含農藥、重金屬及二氧化硫殘留，衛生局副局長許朝成表示，已通知店家、通路商等業者回收下架，因商品來源包含雲林、台北等外縣市，已移請所轄衛生局追辦，農藥殘留超標可依食安法第15條及第44條，處6萬至2億元罰鍰。

副局長許朝程說明，春節到元宵節，民眾多會採買相關食材，此次抽驗包含生鮮蔬果、禽畜水產及其加工品、澱粉類製品、醃漬蔬菜、堅果糖果、糖漬鹽漬果實及元宵湯圓等。

8件不合格食材中，其中有黃秋葵檢出派滅淨0.02 ppm、得克利0.02 ppm，番茄檢出賓克隆1.53ppm；2件花椒粒分別檢出亞滅培0.09 ppm及0.13 ppm。

另有有機苦瓜檢出農藥氟尼胺，雖未超標，但因標榜「有機」，已移請所轄農政單位處辦。有2件竹笙檢出重金屬鎘4.0 ppm及6.0ppm；1件醃漬蔬菜「酸菜心」二氧化硫檢出0.724 g/kg。

許朝程指出，農藥殘留超標可依食安法第15條及第44條，處6萬至2億元罰鍰；添加物不符規定依同法第18條及第47條規定，可處3萬至300萬元罰鍰；若重金屬超過限量標準，經命限期改正複抽仍不合格，依同法第17條及第48條規定，可處3萬到300萬元罰鍰。

被檢驗出有農藥殘留的食材，都會移交外縣市衛生局處理，也通知通路商等業者全面性預警回收下架。另外，為讓民眾可以自行快速檢測二氧化硫、皂黃及過氧化氫，即日起於衛生所贈送簡易試劑，送完為止。