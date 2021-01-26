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防疫升級 新北市緊鄰桃園6區禁止老人共餐
桃園疫情嚴峻，新北市緊鄰隔壁，人心惶惶，昨日僅有林口區公所宣布停辦老人共餐，新北市長侯友宜今日上午加碼宣布，林口、泰山、新莊、樹林、三峽、鶯歌6區即日幾禁止辦理老人共餐，其它地區則以外送為主，用最嚴謹的態度面對疫情。
侯友宜今日上午至三峽龍埔國小視察學校的防疫工作，了解學校在寒假期間、育樂營上做的防疫作為是否到位，也提醒孩子要時時刻刻戴好口罩，避免遭病毒傳染。
侯友宜指出，新北與桃園是鄰居，也是一個共同生活圈，今天到三峽是因這裡離桃園很近，盼了解孩童上課情形，並檢視防疫物資是否足夠，校園防疫一定要做到位，做好三級防護。
侯友宜說，為了保護孩童，市府也在校園周邊的市場、公園等公共場域做清消動作，提升防疫等級，讓家長能夠放心。
侯友宜指出，為了加強防疫作為，林口、泰山、新莊、樹林、鶯歌、三峽緊鄰桃園的6區即刻開始禁止老人共餐，降低感染風險。
社會局長張錦麗補充，除6區暫停辦理老人共餐，其它23區改為外帶之外，若有獨居長輩或行動不便者，各據點仍可維持原有的送餐服務，但須全程配戴口罩，做好防疫措施。
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