快訊

台積電加強防疫 宣布四類人禁止入廠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金山圖書館001號小小導覽員 許博軒帶你認識「蹦火仔」

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
金山圖書館「磺火捕魚」在地知識學專區，設立磺火之根、金火瞬間及海的饋贈3大主題牆，透過影像、文字、照片及魚具展示，讓民眾認識百年傳統捕魚技法。圖／新北市圖提供
金山圖書館「磺火捕魚」在地知識學專區，設立磺火之根、金火瞬間及海的饋贈3大主題牆，透過影像、文字、照片及魚具展示，讓民眾認識百年傳統捕魚技法。圖／新北市圖提供

新北市金山國小六年級學生許博軒在圖書館，看到招募導覽志工資訊，覺得有趣就報名。經過培訓，寒假開始他化身金山圖書分館「磺火捕魚」在地知識學專區的小小導覽員，為造訪民眾介紹金山特色文化資產「蹦火仔」的古老捕魚技法。

新北市立圖書館表示，金山磺火捕魚俗稱「蹦火仔」，已有百年歷史，是金山特有的傳統捕魚方式。漁民在海面點燃「電石磺火」，利用瞬間火光吸引青鱗魚群跳躍海面時採捕，已被列為台灣珍貴無形傳統文化資產。

許博軒說，先前在圖書館看到導覽志工招募資訊，覺得很有趣，父母也很支持，所以報名。很開心通過培訓，除了對自己生長的地方有更深入的認識，還可以為大家介紹地方特有文化資產，很有意義。

金山分館主任蕭千惠表示，「蹦火仔」是金山在地傳統捕魚文化，館內特別建置「磺火捕魚」在地知識學專區，設立有磺火之根、金火瞬間及海的饋贈3大主題牆，透過影像、文字、照片及魚具展示，讓民眾認識百年傳統捕魚技法。

金山分館規畫「在地故事自己說」方案，結合社區資源培訓導覽員，許博軒是第1個通過培訓的小小導覽員，未來希望培訓更多人為在地文化發聲，傳遞在地文化。

新北市金山國小六年級學生許博軒（左一）是第1個通過金山圖書館培訓的小小導覽員。圖／新北市圖提供
新北市金山國小六年級學生許博軒（左一）是第1個通過金山圖書館培訓的小小導覽員。圖／新北市圖提供

金山 圖書館

延伸閱讀

小六生許博軒替家鄉發聲 導覽金山獨有「蹦火仔」

3男凌晨至墾丁星沙灣捕魚 依違反國家公園法開罰

兩廳院表演藝術圖書館重啟 2萬張黑膠歡迎樂迷現場聆聽

臺南／市立圖書館新總館落成 獨特又新奇推薦參訪

相關新聞

疫情趨嚴峻 北市九大場域持續消毒

國內新冠肺炎疫情日趨嚴峻，北部地區接連發現本土案例，台北市環保局今（25）日指出，為維護民眾健康安全，環保局防疫消毒大隊...

姜太公牛年國運籤出爐「妄動生災」桐花盛開時疫情緩解

曾於2018年精準預測蔡英文總統2020將連任成功、並以點七星燈聞名的「陽明山姜太公道場」，近日抽出牛年國運籤。姜太公賜...

新店建國里彩繪市場日常 民眾愛拍照打卡

新店區建國里仁愛市場後方巷弄，在經過清整之後，還新增了彩繪，並且是以市場情景作為彩繪主題，包括搬貨、攤位等等，畫出了市場日常，不少民眾在採買之後，也喜歡來拍照打卡，形成有趣的畫面。

三芝三生步道入口意象不明 社區怨遊客路過不入

三芝區三生步道是賞花休閒漫步重要的景點，不過當地的社區也發現因入口指示相當不明確，常常有遊客路過卻沒有發現，還要問過附近的住家才知道入口所在，因此市議員鄭宇恩期盼能夠施作明顯的入口意象，促進當地觀光。

為金山人瑞添年味 副總統到宅圍爐包餃子

金山區重和里有一對近百歲的蔡姓人瑞夫妻，今年在弘道基金會的協助下，提供到宅圍爐服務，邀請到重量級貴賓副總統賴清德來陪伴吃團圓，而副總統賴清德也呼籲，年節期間弱勢長輩或獨老最需要陪伴關懷，希望地方政府與社會團體等相關單位，可以付出實際行動給予陪伴與關懷。

地面濕滑設施舊 汐止文化白雲公園要新貌

汐止區水源路附近的社區居住人口多，不過，緊鄰的白雲文化公園，因為遊樂設施老舊、地面濕滑，對小朋友來說，真的不安全，使用率很低，今(25)日新北市議員張錦豪召集相關單位人員現場會勘，爭取市府老舊公園更新經費，要讓公園有新氣象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。