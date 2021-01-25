金山圖書館001號小小導覽員 許博軒帶你認識「蹦火仔」

新北市金山國小六年級學生許博軒在圖書館，看到招募導覽志工資訊，覺得有趣就報名。經過培訓，寒假開始他化身金山圖書分館「磺火捕魚」在地知識學專區的小小導覽員，為造訪民眾介紹金山特色文化資產「蹦火仔」的古老捕魚技法。

新北市立圖書館表示，金山磺火捕魚俗稱「蹦火仔」，已有百年歷史，是金山特有的傳統捕魚方式。漁民在海面點燃「電石磺火」，利用瞬間火光吸引青鱗魚群跳躍海面時採捕，已被列為台灣珍貴無形傳統文化資產。

許博軒說，先前在圖書館看到導覽志工招募資訊，覺得很有趣，父母也很支持，所以報名。很開心通過培訓，除了對自己生長的地方有更深入的認識，還可以為大家介紹地方特有文化資產，很有意義。

金山分館主任蕭千惠表示，「蹦火仔」是金山在地傳統捕魚文化，館內特別建置「磺火捕魚」在地知識學專區，設立有磺火之根、金火瞬間及海的饋贈3大主題牆，透過影像、文字、照片及魚具展示，讓民眾認識百年傳統捕魚技法。