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空總園區27處文資身分審議 「戰情大樓」升級古蹟本體

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市大安區精華地段的空軍總部舊址。圖／聯合報系資料照片
台北市大安區精華地段的空軍總部舊址。圖／聯合報系資料照片

台北市文化局今舉辦文資審議會，其中針對大安區「空總園區27處建物」文化資產價值審議案，經意見投票後出席19位中有18位同意、1不同意，確定將原為歷史建築的「戰情大樓」升級為古蹟本體，並將15處列為古蹟附屬設施，其餘則不具文資身分。

空軍總司令部園區占地7.15公頃，位在北市大安區仁愛路，在104年9月10日公告為直轄市定古蹟，公告為直轄市定古蹟，109年8月14日核定文化部啟動「空總園區 27 處建物」文化資產價值審查程序，今日文資審議會則討論「空軍總司令部」保存範圍。

在文資審議會中，促轉會特別提出，期望將新大樓、軍務處、文電中心納入文資身分。促轉會表示，目前的新大樓、軍務處及文電中心，過去為調查資料押房、法庭、軍法處，為白色恐怖時期空軍系統最高訊問、審理、拘禁的系列空間屬於不義遺址，具有高度轉型正義與歷史價值，並具備稀少性及不易再現，應可符合古蹟定義與指定基準。

經意見投票後，其中原為歷史建築的「戰情大樓」升級為古蹟本體，中正堂、美援大樓、通信處辦公室、文電中心、軍務處等共15處列為古蹟附屬設施，其中促轉會所提出的「新大樓」並未列入文資身分。

對此，文化局副局長田瑋表示，因新大樓的結構跟形式並不符合重要建築而排除在外，至於，15處古蹟附屬設施強度跟古蹟一樣，都是保存的區域，後續需要再提古蹟修復及再利用辦法。

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