新店建國里彩繪市場日常 民眾愛拍照打卡

新店區建國里仁愛市場後方巷弄，在經過清整之後，還新增了彩繪，並且是以市場情景作為彩繪主題，包括搬貨、攤位等等，畫出了市場日常，不少民眾在採買之後，也喜歡來拍照打卡，形成有趣的畫面。

建國里里長蘇高雪嬌說，老舊的牆面在經過彩繪後，現在為市場帶來了不同的觀感，許多民眾買菜回家，看著牆上圖案，還會會心一笑，而在里辦公室前方的另一處巷弄，則是以風景為主題，狹窄的巷弄內，兩側畫有美麗的風景和可愛動物。

小小的巷弄有了彩繪，走在其中，相當有童話感，里長蘇高雪嬌表示這條巷弄雖然小條，但來往的民眾非常多，彩繪之後，大家都說走著走著腳步都變得格外輕鬆，而不論是市場日常還是美麗風景，在繽紛色彩下，都展現了建國里多采多姿的一面。