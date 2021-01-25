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三芝三生步道入口意象不明 社區怨遊客路過不入

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
三芝區三生步道入口指示相當不明確，市議員鄭宇恩期盼能夠施作明顯的入口意象，促進當地觀光。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區三生步道入口指示相當不明確，市議員鄭宇恩期盼能夠施作明顯的入口意象，促進當地觀光。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區三生步道是賞花休閒漫步重要的景點，不過當地的社區也發現因入口指示相當不明確，常常有遊客路過卻沒有發現，還要問過附近的住家才知道入口所在，因此市議員鄭宇恩期盼能夠施作明顯的入口意象，促進當地觀光。

三和社區發展協會表示，三生步道入口處，可以看到入口只有一個小型的路標指示牌，遊客路過若是不仔細看，真的有點難以發現，而社區對於入口意象的設計有些想法，希望能夠帶入當地櫻花特色做成入口意象的大型指示。

市議員鄭宇恩說，在原本小型指示牌用地上，要求公所協助規劃設計一個入口意象指示，此外因為三生步道入口與路面垂直，入口意象也要求施作明顯並且不要與步道平行希望有角度讓遊客容易看見，藉此提升三生步道入口意象的能見度，讓旅遊更容易。

櫻花 賞花

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